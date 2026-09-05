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Isplata dodatka na djecu, obezbijeđeno 2.546.243 KM

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05.09.2026 12:40

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Исплата додатка на дјецу, обезбијеђено 2.546.243 КМ

Za avgustovsku isplatu dodatka na djecu za 9.824 korisnika ili 16.542 djece u Republici Srpskoj obezbijeđeno je 2.546.243 KM, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu.

U toku je i isplata materinskog dodatka, za šta je izdvojeno 2.457.324 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojene su 323.500 KM za 634 porodilje ili 647 novorođenčadi.

Na ime prava na pronatalitetnu naknadu za 157 porodilja ili 112 trećerođene djece i 51 četvrtorođeno dijete izdvojeno 90.150 KM.

Isplatom za avgust za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 383.439 KM.

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Tagovi :

Dječiji dodatak

Materinski dodatak

Fond za dječiju zaštitu

Isplata

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