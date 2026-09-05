Ostao bez noge u rijalitiju! Slijedi milionska tužba

Bivši takmičar grčke verzije popularnog rijaliti takmičenja „Survivor“ tuži producente emisije nakon stravične nesreće na čamcu u kojoj je ostao bez noge.

Stavros Floros podnio je u četvrtak tužbu sudu na Floridi, tražeći 100 miliona američkih dolara odštete.

Floros, koji sada ima 22 godine, učestvovao je u 13. sezoni „Survivor Greece“ kada je 11. maja otišao u podvodni ribolov sa još jednim takmičarem u vodama kod Dominikanske Republike.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao „CBC News“, turistički čamac je slučajno udario Florosa, pri čemu mu je lijeva noga odsječena iznad koljena, dok je desna noga teško povrijeđena.

Floros je iznesen na obalu i prebačen u lokalnu medicinsku ustanovu, a potom u bolnicu u Majamiju, gdje je podvrgnut višestrukim operacijama i proveo 61 dan na oporavku.

„TMZ“ je objavio uznemirujuće fotografije Florosa nakon nesreće, na kojima se vide razmjere njegovih povreda.

Televizija „Skai TV“, koja emituje „Survivor Greece“, tada je saopštila da je odmah obustavila snimanje emisije, iako je turska kompanija „AcunMedya“ isključivo odgovorna za njenu produkciju, te da je ponudila podršku Florosu i učešće u troškovima njegovog liječenja i rehabilitacije.

Floros, tvrdi da to nije bio slučaj

„Otišao sam u rijaliti šou, a sa 22 godine sam završio sa samo jednom nogom, imajući osjećaj kao da polako umirem“, rekao je Floros u izjavi za „TheWrap“ u četvrtak, nakon podnošenja tužbe.

„Želim da ljudi znaju da nisu brinuli o nama i da od produkcijske kompanije nisam dobio odgovarajuću podršku.“

Tužba, podnesena Okružnom sudu okruga Majami-Dejd, kao tužene navodi kompanije „AcunMedya“, „AcunMedya Global“ i „Acun LLC“, kao i turskog biznismena Adžuna Ildžalija, te matičnu kompaniju televizije „Skai TV“.

Život takmičara promijenjen „zbog igre“

Sudski dokumenti sadrže izjave Florosa i drugih članova ekipe, koji su opisali kako su se događaji odvijali.

Floros je rekao da su, prema formatu emisije, on i drugi takmičari bili očekivano da sami obezbjeđuju hranu pecanjem na otvorenom moru tokom takmičenja.

U tužbi se navodi da produkcija nije uspostavila nikakve mjere zaštite niti je angažovala čamce za obezbjeđenje, iako je znala da je u tom području „gust i brz komercijalni i turistički saobraćaj čamcima“.

11. maj nije bio „takmičarski“ dan, tokom kojeg učesnici obično prolaze kroz izazove, ali je i dalje bilo predviđeno da budu snimani tokom drugih „aktivnosti preživljavanja“.

Floros i njegov kolega takmičar Emanuil Maliaros otplivali su oko 7.30 časova ujutru kako bi išli u podvodni ribolov. U sudskim dokumentima se navodi da se nesreća dogodila između 8.00 i 9.30 časova.

Maliaros je u svojoj izjavi naveo da je bilo „uobičajeno da turistički čamci plove blizu obale“, te da su članovi ekipe „Survivor Greece“ doživljavani kao „zabava“.

On je naveo da je Floros plivao na manje od 10 metara od male naduvavajuće ronilačke oznake i na manje od 100 metara od obale kada ga je čamac udario. Kasnije je, kako je naveo, saznao da je još jedan takmičar imao blizak susret sa čamcem koji je prolazio.

Nakon što je čamac udario Florosa, Maliaros je rekao da je nastavio da plovi i da se vratio tek nakon što su turisti na njemu zahtijevali od operatera da se vrati i pomogne.

Maliaros je naveo da je jedan od putnika na čamcu Florosu privremeno podvezao nogu podvezom kako bi zaustavio krvarenje. Odsječeni dio noge nikada nije pronađen, navodi se u dokumentima.

„Cijeli moj život se promijenio. U glavi mi je: ’Sve ovo se dogodilo zbog igre?’“, rekao je Floros u četvrtak za „Miami Herald“.

Iako serijal nosi naziv „Survivor“, kao i izuzetno popularna američka emisija koja je dočekala 50 sezona tokom više od 25 godina emitovanja, „Survivor Greece“ nije povezan sa američkom verzijom.

Florosovi advokati iz kancelarije „Lipcon, Margulies & Winkleman“ podnijeli su tužbu na Floridi, navodeći veze kompanije „AcunMedya“ i Ildžalija sa tom saveznom državom i tvrdeći da je biznismen, uključujući i odluke koje se tiču bezbjednosti takmičara, donosio iz svog doma u Majami Biču.

Floros je takođe rekao da ga je na prijavu za „Survivor Greece“ podstakla činjenica da su prethodne sezone emisije snimane na Floridi, kao i da je nagrada za „jedinog preživjelog“ uključivala luksuzno putovanje u Majami.

On je naveo i da ga je Ildžali posjetio u bolnici. Njihova zajednička fotografija nalazi se u sudskim dokumentima, ali je više nema na biznismenovom nalogu na Instagramu. Prema Florosovoj izjavi, Ildžali je njemu i njegovoj porodici navodno ponudio i smještaj u svojoj kući.

„CBC News“ je kontaktirao kompaniju „AcunMedya“ radi komentara, ali odgovor nije stigao do objavljivanja teksta.

Osim „Survivor Greece“, „AcunMedya“ stoji iza nekoliko drugih međunarodnih verzija ovog formata, uključujući izdanja u Turskoj, Meksiku, Rumuniji i Njemačkoj, piše CBC