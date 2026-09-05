Drama na letu: Muškarac izazvao incident, putnici ga savladali i zalijepili za sjedište

Muškarac je uhapšen nakon što je navodno izazvao incident tokom leta kompanije Amerikan Erlajns, zbog čega je avion u četvrtak navečer preusmjeren prema Baltimoru.

Arthur Lunden (67), iz Arizone, nakon slijetanja je priveden, a policija navodi da je tokom leta bio vezan za sjedište ljepljivom trakom, dok su mu ruke bile vezane plastičnim vezicama.

Incident se dogodio na letu AA 618, koji je iz Dalasa letio prema New+varku, saopćili su FBI i Amerikan Erlajns.

Jedan od putnika, Juan Mejia, bivši pripadnik organa za provođenje zakona, rekao je za ABSi Njuz da je primijetio problem otprilike tri četvrtine puta kroz let.

Prema njegovim riječima, muškarac koji je sjedio dva reda iza počeo je, kako je naveo, vrijeđati zaposlenike Amerikan Erlajnsa i druge putnike, koristiti rasističke uvrede i vulgaran jezik te iznositi uvredljive komentare prema ženama koje su sjedile u redu iza njega.

Mejia i njegov prijatelj Ričard Olenik, koji su također bili u avionu, kazali su da su pratili situaciju, a potom reagovali nakon što je Lunden navodno postao fizički agresivan.

"Juan je odmah znao da treba reagovati. Ustao je, sjeo pored putnika i počeo ga držati kako bi situacija ostala pod kontrolom", rekao je Olenik.

Nadležne institucije nisu objavile detalje incidenta koji se dogodio tokom leta. Međutim, avion je oko 22:15 sati preusmjeren na Međunarodni aerodrom Baltimore-Vašington, potvrdila je Federalna uprava za avijaciju, koja također istražuje slučaj.

Mejia i Olenik kazali su da su ostali uz Lundena sve dok policijski službenici nakon slijetanja nisu ušli u avion i preuzeli ga.

"Nismo željeli povrijediti ovu osobu. Cilj nam je bio da ga zadržimo i stavimo situaciju pod kontrolu kako ne bi došlo do dalje eskalacije", rekao je Mejia.

Lunden je izveden iz aviona, nakon čega je let nastavljen prema Newarku, saopćeno je iz American Airlinesa.

Policija Meriland Transportejšn Autoritija saopštila je da je Lunden optužen za narušavanje javnog reda i mira te napad drugog stepena zbog incidenata koji su se dogodili u avionu i na aerodromu BVI.

Incident koji se dogodio tokom leta istražuje FBI.

Policija je navela i da su Lundena pregledali ljekari zbog otvorene rane na ruci koju su policajci primijetili prilikom njegovog privođenja.

"Sigurnost i zaštita naših putnika i članova našeg tima naš su najveći prioritet i ne toleriramo nasilje", saopćeno je iz Amerikan Erlajnsa.

(Kliks)