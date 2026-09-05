Slavlje se pretvorilo u tragediju: Izbio požar na svadbi u Kongu, poginule 22 osobe!

Najmanje 22 osobe poginule su u požaru na svadbi u Kinšasi, glavnom gradu DR Kongo, izjavio je gradonačelnik Norbert Mušinga.

Još nekoliko ljudi povrijeđeno je u požaru koji je izbio sinoć i trajao do ranih jutarnjih sati u zgradi u sjevernom dijelu Kinšase.

Lingvale je upozorio da bi broj žrtava mogao da poraste.

Tačan uzrok požara nije potvrđen.

"Ovo je tragedija", izjavio je Žakmen Šabani, zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Konga, koji je obišao mjesto događaja.

Smrtonosni požari su česti u gusto naseljenim područjima Kinšase, gdje urbani razvoj nije praćen osnivanjem vatrogasnih službi.

Požari su česti tokom sušne sezone i nekoliko ih se već dogodilo ove godine, prenosi Srna.