Slavlje se pretvorilo u tragediju: Izbio požar na svadbi u Kongu, poginule 22 osobe!

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 22 osobe poginule su u požaru na svadbi u Kinšasi, glavnom gradu DR Kongo, izjavio je gradonačelnik Norbert Mušinga.
Još nekoliko ljudi povrijeđeno je u požaru koji je izbio sinoć i trajao do ranih jutarnjih sati u zgradi u sjevernom dijelu Kinšase.
Lingvale je upozorio da bi broj žrtava mogao da poraste.
Tačan uzrok požara nije potvrđen.
"Ovo je tragedija", izjavio je Žakmen Šabani, zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Konga, koji je obišao mjesto događaja.
Smrtonosni požari su česti u gusto naseljenim područjima Kinšase, gdje urbani razvoj nije praćen osnivanjem vatrogasnih službi.
Požari su česti tokom sušne sezone i nekoliko ih se već dogodilo ove godine, prenosi Srna.
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