Povrat PDV-a na prvu nekretninu na čekanju

Još ne može da se donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Iz uprave za indirektno oporezivanje pojašnjavaju da pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje. Detalje ima Valerija Ilić.

1.234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine stiglo je na adresu Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Međutim podnosioci zahtjeva, sačekaće još koji dan na novac na računu. Za isplatu institucije još nisu spremne. Kako kaže direktor UIO tehničke podrške nema.

Do 14. septembra, ove tri institucije trebalo bi da riješe pomenute probleme, a da će već 16. septembra počne izdavanje rješenja za povrat PDV-a.

"Ali da bi jedno rješenje bilo završeno mora biti provjereno u svih osam institucija i zato mi i kad budemo imali sedam institucija ako nemamo pristup i osmoj instituciji mi ne možemo završavati", rekao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.

Nakon usvajanja Zakona o dopunama zakona o PDV-u još u prvoj polovini 2025. godine, UIO je počela sa izradom Pravilnika o primjeni zakona na dodatu vrijednost koji je stupio na snagu 08.07.2026. godine.

"U prvoj polovini prošle godine znalo se koje će institucije će biti u ovom procesu zajedno sa UIO i već prošle godine smo mi sa tim institucijama održali sastanke.

U protekla dva mjeseca mi smo aktivno gotovo svakodnevno, više puta sedmično razgovarali sa institucijama i kako vas je direktor upoznao sa nekima smo već krajem jula, početkom avgusta imali i potpisane sporazume i obezjeđenu tehničku razmjenu", istakla je Uprava za indirektno oporezivanje BiH Milica Vidović.

Zahtjevi za povrat PDV-a podnose se Upravi za indirektno oporezivanje, uz potrebnu dokumentaciju i u rokovima propisanim pravilnikom. Da bi ispunili uslove potrebno je predati 13 dokumenata u jedan od četiri regionalna centra, u zavisnosti od sjedišta investitora od kojeg je kupljena nekretnina, a to su Sarajevo, Banjaluka, Mostar i Tuzla.