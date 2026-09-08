Нашли сте новчаницу од 50 евра испод брисача? Будите опрезни, то је замка

Аутор:АТВ редакција
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Преваранти у Италији осмислили су нову методу којом покушавају украсти вриједне ствари из аутомобила. Посебно је опасна јер се темељи на знатижељи и тренутку непажње.
Жртвама на аутомобил остављају новчаницу од 50 евра, а када изађу провјерити о чему је ријеч, лопови користе прилику за крађу.
Како пише талијански "Corriere della Сера", нова се пријевара појавила првенствено у подручју сјеверно од Рима, а мете су и локални становници и туристи.
Преваранти вребају на паркиралиштима испред супермаркета или на јавним паркиралиштима. Када пронађу аутомобил чији је власник отишао у купњу, испод брисача оставе новчаницу од 50 евра.
Проблем настаје када се власник врати до аутомобила. Новчаницу често види тек након што је ставио врећице у аутомобил, сјео на возачко мјесто и припремио се за полазак.
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Када изађе из аутомобила како би узео новац, лопови користе тренутак непажње. Могу отворити сувозачева врата и из аутомобила узети торбе, мобилне, новчанике и друге вриједне предмете.
Ако је аутомобил већ упаљен, постоји и ризик да лопови покушају одмах украсти цијело возило.
Преваранти наводно користе и другу варијанту исте методе. Испред једног од точкова оставе празну пластичну боцу.
Када возач крене, аутомобил пређе преко боце, а необичан звук изазове збуњеност. Возач тада често излази из аутомобила како би провјерио шта се догодило.
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Управо тај тренутак лопови користе за крађу ствари које су остале у возилу.
Најважније је не реаговати импулзивно ако пронађете новчаницу испод брисача.
Ако сте већ откључали аутомобил и примијетили 50 еура, стручњаци савјетују да прво спремите купњу, сједнете у аутомобил и одвезете се с паркиралишта. Тек када се удаљите на сигурно мјесто, можете стати и провјерити новчаницу.
Друга могућност је да изађете из аутомобила, затворите врата и поновно закључате возило прије него што узмете новац.
На тај начин лоповима не остављате отворена врата и прилику да у неколико секунди зграбе ваше ствари.
А ако је новчаница доиста права, можда ћете на крају заиста имати 50 еура више – али тек након што се увјерите да је аутомобил и даље сигуран.
(Fenix-magazin/DP/MMD)
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