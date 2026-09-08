Logo

Посланици изгласали смањење плате мађарском премијеру

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 18:23

Коментари:

0
Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Посланици мађарског парламента усвојили су данас нацрт закона о смањењу мјесечних примања премијера.

Према нацрту закона, плата премијера је смањена на око 8.000 долара мјесечно уколико је истовремено и на функцији посланика, преносе мађарски медији.

Прије измјена, плата мађарског премијера износила је више од 12.000 долара мјесечно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мађарска

Плата

Петер Мађар

Коментари (0)

Више из рубрике

Стари дрвени кофер на столу.

Свијет

Језиво откриће у коферу: Призор из ноћне море шокирао царинике у Торину

3 ч

0
Наставница сједи у школској клупи са учеником и показује му нешто на лаптопу.

Свијет

Афера у школи тресе свијет: Спавала са ђаком јер је хтјела да је воле

3 ч

1
Порука из Кремља: Услови за Кијев биће све гори ако преговори буду одлагани

Свијет

Порука из Кремља: Услови за Кијев биће све гори ако преговори буду одлагани

6 ч

0
Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Свијет

Њемачка остаје без гаса до краја јануара

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора

19

56

Завршио факултет, напустио све и отишао на село па постао омиљени српски домаћин

19

48

Витор Баија за АТВ: Мурињо нас натјерао да вјерујемо у немогуће"

19

47

"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

19

46

Нешић: Конаковић не може нанијети штету Србији, али итекако наноси штету БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима