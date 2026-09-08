Посланици изгласали смањење плате мађарском премијеру

Аутор:АТВ редакција
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Посланици мађарског парламента усвојили су данас нацрт закона о смањењу мјесечних примања премијера.
Према нацрту закона, плата премијера је смањена на око 8.000 долара мјесечно уколико је истовремено и на функцији посланика, преносе мађарски медији.
Прије измјена, плата мађарског премијера износила је више од 12.000 долара мјесечно.
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