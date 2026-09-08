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Двије куће и огроман плац за 22.000 евра

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08.09.2026 19:09

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Двије куће за 22 евра
Фото: Фејсбук / Јефтине некретнине Србија

За 22.000 евра на продају је породична кућа у насељу Банатско Вишњево, на територији општине Житиште, недалеко од Зрењанина.

Некретнина има 83 квадратна метра, док се налази на огромном плацу површине 2.887 квадрата.

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Кућа је зидана од цигле и има висок темељ, док је кров чврст и покривен цријепом. Подови су урађени у цементној кошуљици са дрвеном облогом, а плафони су веома високи. Прозори су дрвени, очувани и имају ролетне.

Објекат, међутим, захтијева адаптацију.

У кући се налазе двије спаваће собе, кухиња са дневним боравком који је подијељен на одвојене зоне, остава и купатило. У купатилу су тренутно ВЦ шоља и лавабо, док постоји могућност уградње каде или туш кабине.

Како се наводи у огласу, намјештај и ствари које се виде на фотографијама остају у кући.

На плацу још један објекат са кухињом, собом и купатилом

Посебна погодност ове некретнине је што се на плацу налази и додатни мањи објекат, који има кухињу, спаваћу собу и купатило са кадом.

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Према наводима из огласа, овај простор може да послужи као гостинска кућа или сауна, преноси "Блиц".

На имању се налазе и помоћни објекти, међу којима су шупа и котарка.

Плац има укупно 2.887 квадратних метара, а некретнина се води на јединственом броју парцеле. У огласу се наводи и могућност куповине од стране страних држављана.

Мирно насеље, Зрењанин удаљен око 30 километара

Банатско Вишњево је мирно насеље окружено зеленилом, а у месту се налазе основни садржаји попут продавница, кафића, амбуланте и поште.

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Школа и вртић налазе се у сусједном Краишнику, удаљеном око четири километра.

Од Житишта је некретнина удаљена око 18 километара, док је до Зрењанина потребно прећи приближно 30 километара.

Цијена куће са плацем и помоћним објектима је 22.000 евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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Плацеви

некретнине

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