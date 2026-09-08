Двије куће и огроман плац за 22.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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За 22.000 евра на продају је породична кућа у насељу Банатско Вишњево, на територији општине Житиште, недалеко од Зрењанина.
Некретнина има 83 квадратна метра, док се налази на огромном плацу површине 2.887 квадрата.
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Кућа је зидана од цигле и има висок темељ, док је кров чврст и покривен цријепом. Подови су урађени у цементној кошуљици са дрвеном облогом, а плафони су веома високи. Прозори су дрвени, очувани и имају ролетне.
Објекат, међутим, захтијева адаптацију.
У кући се налазе двије спаваће собе, кухиња са дневним боравком који је подијељен на одвојене зоне, остава и купатило. У купатилу су тренутно ВЦ шоља и лавабо, док постоји могућност уградње каде или туш кабине.
Како се наводи у огласу, намјештај и ствари које се виде на фотографијама остају у кући.
Посебна погодност ове некретнине је што се на плацу налази и додатни мањи објекат, који има кухињу, спаваћу собу и купатило са кадом.
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Према наводима из огласа, овај простор може да послужи као гостинска кућа или сауна, преноси "Блиц".
На имању се налазе и помоћни објекти, међу којима су шупа и котарка.
Плац има укупно 2.887 квадратних метара, а некретнина се води на јединственом броју парцеле. У огласу се наводи и могућност куповине од стране страних држављана.
Банатско Вишњево је мирно насеље окружено зеленилом, а у месту се налазе основни садржаји попут продавница, кафића, амбуланте и поште.
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Школа и вртић налазе се у сусједном Краишнику, удаљеном око четири километра.
Од Житишта је некретнина удаљена око 18 километара, док је до Зрењанина потребно прећи приближно 30 километара.
Цијена куће са плацем и помоћним објектима је 22.000 евра.
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