Dodik sa Hercogom: Srpska pouzdan partner Izraela

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon susreta sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom u Jerusalimu da Republika Srpska ostaje pouzdan partner Izraela i da će nastaviti da čuva i jača odnose zasnovane na poštovanju, povjerenju i zajedničkim vrijednostima.

Dodik je naglasio da Srpska i Izrael dijele razumijevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji.

"Srpski i jevrejski narod povezuju stradanje, pamćenje i odbrana identiteta i naši susreti uvijek su potvrda dugotrajnog prijateljstva i savezništva", naveo je Dodik na "Iksu".

U Jerusalimu sam razgovarao s predsjednikom Izraela Isakom Hercogom @Isaac_Herzog , zajedno sa direktoricom Kancelarije za međunarodnu saradnju Anom Trišić Babić @anatrisicbabic . Razgovor je bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja.



Republika Srpska i Izrael dijele… pic.twitter.com/b0CteqT5Gw — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

On je ocijenio da je susret sa Hercogom bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja, te je zahvalio predsjedniku Izraela za gostoprimstvo i otvoren razgovor.

Sastanku je prisustvovala i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.