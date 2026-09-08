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Dodik sa Hercogom: Srpska pouzdan partner Izraela

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08.09.2026 15:12

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик са израелским предсједником Исаком Херцогом у Јерусалиму да Република Српска.
Foto: Screenshot/X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon susreta sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom u Jerusalimu da Republika Srpska ostaje pouzdan partner Izraela i da će nastaviti da čuva i jača odnose zasnovane na poštovanju, povjerenju i zajedničkim vrijednostima.

Dodik je naglasio da Srpska i Izrael dijele razumijevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji.

"Srpski i jevrejski narod povezuju stradanje, pamćenje i odbrana identiteta i naši susreti uvijek su potvrda dugotrajnog prijateljstva i savezništva", naveo je Dodik na "Iksu".

On je ocijenio da je susret sa Hercogom bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja, te je zahvalio predsjedniku Izraela za gostoprimstvo i otvoren razgovor.

Sastanku je prisustvovala i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Isak Hercog

Izrael

SNSD

Jerusalim

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