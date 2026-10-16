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Rusija zaplijenila sredstva evropskih kompanija

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16.10.2026 13:55

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Rusija je izvršila pljenidbu sredstava četiri kompanije iz Francuske, Njemačke, Švedske i Belgije, navodi se u dekretu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Zemlje porijekla navedenih firmi su jedan od faktora koji je uzet u obzir prilikom donošenja odluke. Te zemlje su umiješane u ilegalno oduzimanje ruske imovine", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Privremena administracija nad imovinom evropskih kompanija predata je ruskim firmama.

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Belgijska kompanija "Onteks" koja ima 350 zaposlenih u Rusiji i rukovodi postrojenjem izvan Moskve, saopštila je da su obaviješteni o dekretu i da će razmotriti "adekvatne postupke kako bi očuvali svoja sredstva i nastavili rad u toj zemlji".

U saopštenju iz Kremlja ističe se da su mjere odgovor na umiješanost država EU u direktna neprijateljstva na borbenom polju, ali i da se, takođe mogu povući.

(Srna)

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Rusija

Moskva

zapljena

Evropska unija

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