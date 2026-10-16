Rusija je izvršila pljenidbu sredstava četiri kompanije iz Francuske, Njemačke, Švedske i Belgije, navodi se u dekretu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Zemlje porijekla navedenih firmi su jedan od faktora koji je uzet u obzir prilikom donošenja odluke. Te zemlje su umiješane u ilegalno oduzimanje ruske imovine", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Privremena administracija nad imovinom evropskih kompanija predata je ruskim firmama.

Republika Srpska "Veliki interes u Sankt Peterburgu za izlaganje o Srpskoj tragediji i ustaškoj ideologiji"

Belgijska kompanija "Onteks" koja ima 350 zaposlenih u Rusiji i rukovodi postrojenjem izvan Moskve, saopštila je da su obaviješteni o dekretu i da će razmotriti "adekvatne postupke kako bi očuvali svoja sredstva i nastavili rad u toj zemlji".

U saopštenju iz Kremlja ističe se da su mjere odgovor na umiješanost država EU u direktna neprijateljstva na borbenom polju, ali i da se, takođe mogu povući.

(Srna)