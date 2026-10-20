Luvr zatvara vrata zbog nereda u Parizu i protesta studenata

Luvr, najposjećeniji i jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, zatvoren je danas nakon što su demonstranti blokirali ulaze u muzej tokom protesta u Parizu.

Muzej, u kojem se čuvaju neka od najpoznatijih umetničkih dela na svetu, među kojima su "Mona Liza" i "Miloska Venera", saopštio je na platformi X da je zatvoren zbog protesta studenata, ne navodeći kada bi ponovo mogao da bude otvoren.

Studenti "Škole Luvr", specijalizovane za visoko obrazovanje iz istorije umetnosti, arheologije, antropologije i muzeologije, predvodili su danas blokadu u znak podrške nacionalnom protestnom pokretu srednjoškolaca i kako bi osudili, kako su naveli, policijsku represiju, preneli su ranije francuski mediji.

Luvr godišnje poseti oko devet miliona ljudi, što ga čini ubedljivo najposećenijim muzejom na svetu.

Do zatvaranja muzeja došlo je nakon vikenda obeleženog protestima zbog rasta troškova života i uslova u školama, koji su u više francuskih gradova prerasli u nasilje i pljačke.

Svijet Vlasti u Francuskoj uvele policijski čas

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.

Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

France's Protest Storm is Hitting Iconic Landmarks! The Louvre has closed amid student demonstrations, while curfews and restrictions on gatherings take hold in parts of the country. What happens next? Read More 🔽 https://t.co/0gaabSAWG0 — TIMES NOW (@TimesNow) October 20, 2026

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje, prenosi Tanjug.