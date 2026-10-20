Kolumbija: Poginulo 14 ljudi u urušavanju nelegalnog rudnika

Autor:ATV redakcija
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Četrnaest ljudi je poginulo, a sedam povrijeđeno u urušavanju nelegalnog rudnika zlata na jugozapadu Kolumbije, saopštile su lokalne vlasti.
Nesreća se dogodila u ruralnom sektoru Čambero u opštini Santa Barbara de Iskuande, koja se nalazi u provinciji Narinjo.
Guverner Narinja Luis Alfonso Eskobar izjavio je da su operacije potrage i spasavanja završene.
Zvaničnici navode da je od 12 do 15 ljudi nestalo nakon nesreće.
Santa Barbara de Iskuande je okružena gustom prašumom i do nje se može doći samo brodom ili malim avionom, prenosi Srna.
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