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Kolumbija: Poginulo 14 ljudi u urušavanju nelegalnog rudnika

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20.10.2026 07:38

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рудник копање земља руда рудари
Foto: Pexels/Pho Tomass

Četrnaest ljudi je poginulo, a sedam povrijeđeno u urušavanju nelegalnog rudnika zlata na jugozapadu Kolumbije, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u ruralnom sektoru Čambero u opštini Santa Barbara de Iskuande, koja se nalazi u provinciji Narinjo.

Guverner Narinja Luis Alfonso Eskobar izjavio je da su operacije potrage i spasavanja završene.

Zvaničnici navode da je od 12 do 15 ljudi nestalo nakon nesreće.

Santa Barbara de Iskuande je okružena gustom prašumom i do nje se može doći samo brodom ili malim avionom, prenosi Srna.

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Urušavanje rudnika

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