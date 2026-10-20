RTRS i dalje u blokadi - radnici bez plate

Nakon više od 20 godina radnici Javnog servisa Republike Srpske, prvi put, nisu na vrijeme dobili zarađene plate. Više od dvije decenije zaposleni Radio-televizije Republike Srpske, 20. u mjesecu su primali plate. Od danas više nije tako. Zbog blokade računa po presudi u korist BHRT-a, menadžment nije bio u mogućnosti da obezbijedi isplatu plata.

Podsjećamo da je Vrhovni sud Republike Srpske, početkom septembra, preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banjaluci, prema kojoj je BHRT dugovao RTRS-u 17.7 miliona, a RTRS BHRT-u 15,5 miliona KM. Tako je revizijom presude gotovo u cjelosti ukinut dug BHRT, a ostao dug RTRS.

Nakon ove odluke Vrhovnog suda, od početka septembra ove godine, računi RTRS-a su ponovo blokirani. Osim što je radnicima onemogućeno da prime zarađene plate, u pitanje je dovedeno i funkcionisanje Javnog medijskog servisa Republike Srpske. Istovremeno zahtjeve za revizijom presuda u korist BHRT-a koje je RTRS uložio, Vrhovni sud Republike Srpske ne razmatra!

RTRS zahvaljuje građanama koji redovno plaćaju RTV taksu, ali sredstva koja se prikupe za dva mjeseca nisu dovoljna za potraživanja BHRT-a i presude u njihovu korist. Ovom dinamikom prikupljanja pretplate RTRS-u bi bilo potrebno šest mjeseci da prikupi neophodna sredstva od 15,5 miliona kako bi računi bili odblokirani. Isto toliko, radnici bi ostali bez plate, penzijskog i zdravstvenog osiguranja, a dobavljači bez svojih potraživanja.

RTRS se zahvaljuje građanima, a sudovima u Republici Srpskoj poručuju: neka im je na čast što učestvuju u rušenju jednog od stubova Republike Srpske.

"Podsjećamo sve da RTRS nisu stvarali sudovi već narod Republike Srpske! Naša priča ovdje ne završava", poručili su.