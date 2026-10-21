Ustavnu sud Srpske: Neustavne pojedine odredbe Pravilnika o evidenciji o gotovinskim naknadama

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da pojedini članovi Pravilnika o načinu formiranja i korišćenja jedinstvene baze podataka o gotovinskim naknadama nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu.

Ustavni sud je ocijenio da je donosilac osporenog pravilnika normiranjem u osporenoj odredbi prekoračio zakonska ovlašćenja, jer je utvrdio obavezu prikupljanja podataka različitih od onih koje zakonodavac odredio.

"Time, osporeno normiranje, suprotno principu ustavnosti i zakonitosti, nema osnov u predmetnom zakonu i nije u funkciji provođenja zakona. Uređujući ovu materiju na pomenuti način, donosilac osporenog akta je postupio i suprotno ustavnim načelima vladavine prava i podjele vlasti", saopšteno je iz Ustavnog suda.

Na današnjoj sjednici je utvrđeno i da Odluka o davanju saglasnosti na cijene komunalnih usluga Preduzeća vodovod i kanalizacija "Izvor" Foča nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o regulisanju cijena.

Ustavni sud je ocijenio da je donosilac osporene odluke izašao iz okvira zakonskih ovlašćenja, jer je suprotno relevantnim odredbama tih zakona u osporenoj odluci propisao novu kategoriju korisnika komunalne usluge.

Iz Ustavnog suda Srpske su naveli da se prekoračenje zakonskih ovlašćenja ogleda se i u tome da je donosilac osporene odluke, integrisao osporene odluke davaoca komunalne usluge u akt o davanju saglasnosti na usluge, čime je posredno ušao u domen uređivanja odnosa između davaoca i primaoca komunalne usluge.

Nesaglasnost osporene odluke sa zakonom, istovremeno je dovela do povrede ustavnog načela zakonitosti, dodaje se u saopštenju.

Ustavni sud nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske, kao ni inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti određene odluke skupštine jedinice lokalne samouprave.

U saopštenju se navodi da je Ustavni sud donio rješenja kojima, zbog nenadležnosti, nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti određenih pojedinačnih pravnih akata.