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У експлозији повријеђене четири особе: Међу њима и полицајци

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21.10.2026 16:42

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Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.
Фото: Matti Karstedt/Pexels

По два полицајца и цивила повријеђена су од експлозије у згради у центру Атине, саопштено је из грчке полиције.

Сви повријеђени превезени су у болницу, наводи се у саопштењу полиције.

Полицијски званичник је рекао да се експлозија догодила када је полиција у згради у насељу Колонос контролисала сумњиви руксак.

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Он је навео да је полицији раније управник зграде пријавио да се у улазу у зграду налази руксак за који сумња да садржи дрогу, преноси Срна.

Званичник је додао да је и управник повријеђен, те да полиција не сматра да је ријеч о терористичком чину.

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Тагови :

Атина

Грчка

Експлозија

повријеђени

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