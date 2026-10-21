У експлозији повријеђене четири особе: Међу њима и полицајци

Аутор:АТВ редакција
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По два полицајца и цивила повријеђена су од експлозије у згради у центру Атине, саопштено је из грчке полиције.
Сви повријеђени превезени су у болницу, наводи се у саопштењу полиције.
Полицијски званичник је рекао да се експлозија догодила када је полиција у згради у насељу Колонос контролисала сумњиви руксак.
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Он је навео да је полицији раније управник зграде пријавио да се у улазу у зграду налази руксак за који сумња да садржи дрогу, преноси Срна.
Званичник је додао да је и управник повријеђен, те да полиција не сматра да је ријеч о терористичком чину.
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