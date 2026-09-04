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У гашењу пожара код Теслића учествоваће хеликоптер МУП-а Српске

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04.09.2026 14:40

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У гашењу пожара код Теслића учествоваће хеликоптер МУП-а Српске
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске упутило је данас хеликоптер Управе за ваздухопловство и посаду на подручје Теслића ради пружања помоћи у гашењу пожара из ваздуха, речено је у МУП-у Српске.

Хеликоптер је ангажован на пожариштима на подручју Теслића, у складу са условима на терену и процјеном ситуације, са циљем да се спријечи даље ширење ватре и помогне припадницима надлежних служби у локализацији пожара.

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Припадници МУП-а Републике Српске, заједно са осталим надлежним службама, предузимају све неопходне мјере и активности на санирању посљедица пожара и заштити људи и имовине.

Градоначелник Теслића Милан Миличевић прогласио је стање елементарне непогоде на дијелу града угроженог пожарима који обухвата локалитете Миљковача и Гаше.

(Срна)

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Тагови :

пожар

Теслић

МУП Републике Српске

Хеликоптер

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