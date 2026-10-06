Macanović ogorčen zbog izbornog rezultata: Isprozivao mještane Ribnika

Draženka Macanovića, kandidata Pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske, zabolio je izborni rezultat te se oglasio na društvenim mrežama prozivajući ljude jer nisu glasali za njega.

Uložio je 10.000 KM svojih para, dvije godine života i, kako kaže, trpio policiju, sudove i prijetnje, a onda je u svom Ribniku dobio - 35 glasova.

Macanović je na nivou cijele izborne jedinice osvojio 304 glasa, od čega 35 u Ribniku.

"Ne znam drugačije nego iskreno i pošteno. Dvije godine sam ulagao svoje vrijeme, novac i živce. Podigao Šahovski klub "Ribnik" iz pepela, organizovao turnire, humanitarne akcije i poslije 41 godine pozorišnu predstavu u Ribniku. Zbog svega što sam radio i govorio vukao sam se po policiji i sudovima, trpio prijetnje i zamalo dobio batine. U kampanju sam uložio oko 10.000 KM – svojih, pošteno zarađenih para. I dobio 35 glasova u svom Ribniku. Neću lagati – boli", priznaje Macanović, naglašavajući da ovd‌je nije riječ o funkciji, nego o podršci koju, za sve navedeno, nije dobio.

Macanović je svoju ogorčenost zbog rezultata pretvorio u žestoku poruku upućenu upravo ljudima iz sredine u koju je, kako reče, godinama radio i ulagao.

"Predlažem vam da umjesto Hristovih ikona i Njegovih Svetitelja stavite u crkvama po Ribniku slike novčanica od 50 KM, 100 KM i njima se klanjajte, jer je novac vaš bog", rekao je Macanović, koji je svoje obraćanje završio jevanđeljskim stihom, uz oznaku Matej 23:37.

"Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htjedoh da skupim čeda tvoja, kao kokoš što skuplja piliće svoje pod krila, i ne htjedoste", napisao je Macanović.