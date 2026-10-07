Zašto roditelji odustaju od HPV vakcine: Struka razbija najveće mitove

Iako je HPV vakcina dostupna već više od tri godine, interesovanje u Republici Srpskoj i dalje je ispod očekivanja. Struka upozorava na brojne dezinformacije i strahove roditelja, te apeluje na veći odziv.

Tri i po godine nakon što je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa u Republici Srpskog, svega nešto više od 9.000 građana, primilo je ovu vakcinu.

Iako je HPV jedan od najčešćih virusa i jedan od glavnih uzročnika raka grlića materice, interesovanje za vakcinaciju i dalje nije na onom nivou na kome bi to stručnjaci u oblasti zdravstva željeli.

Zašto građani odustaju? Čega se to roditelji najviše plaše? Kako „razbiti“ mitove o vakcinaciji? Neka su od pitanja na koja je odgovore za ATV dala dr Tamara Nikićević, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

dr Tamara Nikićević ATV

„Obuhvat vakcinisanih daleko je od očekivanog. Kada uzmemo u obzir zemlje iz regiona, okruženja, ali i iz svijeta, obuhvati su mnogo viši nego kod nas i tu ima još mnogo prostora“, rekla je dr Nikićević.

Podsjećanja radi, broj primljenih doza u ovoj znatno je manji u odnosu na prethodnu godinu. Tako je u ovoj godini broj doza 711 u odnosu na 911 iz prošle godine.

Interesovanje za HPV

„Roditelji nisu dovoljno informisani o toj vakcini, mnogo je dezinformacija na društvenim mrežama. Takođe, u javnom životu se priča o tome i mislim da je glavni uzrok podizanje tokom prošle godine te starosne granice sa 14 na 18. Tako da sada roditelji možda imaju više prostora da razmisle šta sa tom vakcinacijom, iako se ja i moje kolege ne slažemo sa tim. Tačno je specificirano kada je najbolje da se primi ta vakcina“, poručuje dr Nikićević.

Kako dr Nikićević navodi HPV infekcija je jedna od najčešćih infekcija reproduktivnog trakta. Prema njenim riječima čak do 80% muškaraca i žena tokom života dođe u kontakt sa ovom infekcijom, a onih 10% kod kojih postane perzistentna ostaje na sluznici tkiva i može dovesti do predkancerogenih promjena ili onih kancerogenih, a najveći su uzročnik raka grlića materice.

„Tu su i drugi karcinomi, koje mogu dobiti i muškarci i žene poput raka ždrijela i usne duplje, karcinomi polnih organa, zadnjeg dijela debelog crijeva i kod muškarca i žena“, rekla je dr Nikićević.

Dezinformacije

Kako dr Nikićević najveći strah je od reakcije na vakcinaciju, te nema razloga za brigu jer nije bilo negativnih reakcija. Tu su samo otok, crvenilo ili blag bol, a što prati skoro svako vakcinisanje. Veliki broj vakcinisanih, prema njenim riječima reakciju nije ni imalo.

„Roditelji koji žele i koje zanima vakcinacija, dolaze, telefonski se informišu i mi smo tu svima na raspolaganju. Najčešće su to majke i naši razgovori znaju trajati po 45 minuta. Idealno vrijeme za vakcinaciju jeste od 11 do 14 godine“, kako kaže dr Nikićević.

Prema njenim riječima najbolji period za ovu vakcinaciju jeste gore navedeni od 11 do 14 godina.

„Međutim ni kasnije nije kasno, neke zemlje imaju period za vakcinaciju duži i to do 26. godine, ali neke i do 30. godine, besplatno, međutim moram naglasiti da nije ista reakcija jer imuni odgovor nije isti jer se do tog trenutka bilo u kontaktu sa ovom vrstom infekcije“, poručuj dr Nikićević.

Vakcinišu se i daleko starije osobe sa preko šezdeset godina, uglavnom prema preporuci ljekara, kako navodi doktorica.

„Osobe koje su primile prvu dozu, shvataju značaj vakcinacije i uvijek prime i drugu dozu, imamo odlaganja, ali opravdana, ukoliko se desila trudnoća, neka akutna bolest, ali se nakon toga dolazi i na drugu dozu“, govori dr Nikićević.

Mitovi o HPV vakcinaciji

Kako dr Nikićević govori, danas je popularno razgovarati o vakcinaciji, a najveći mit od svih jeste izazivanje neplodnosti, začeća, a od čega roditelji najviše strahuju.

„Kada imate neku mladu osobu koja ima neku promjenu i na vrijeme reaguje i izliječi se. Ima mnogo mladih žena koje imaju predkancerogena stanja ili dođu do kancerogenog, a riječ je od 6.000-7.000 žena na svakodnevnom nivou“, govori dr Nikićević.

Pored teškog ili nemogućeg začeća tu su i oni tragični ishodi, ukoliko se ne reaguje na vrijeme.

Šta kaže struka?

Stručnjaci iz oblasti medicine se trude, kako kaže dr Nikićević biti aktivni na svim skupovima, aktivnostima, procesima kako bi govorili o HPV vakcinaciji te se danas mogu vidjeti zainteresovani, među kojima je dosta mladih.

„Vakcinacija nam je veoma moćno oružje u borbi protiv vodećih karcinoma u današnje vrijeme“, poručila je dr Nikićević.