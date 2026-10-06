"Република Српска није геноцидна": Стигла јасна порука студената Српске

Аутор:АТВ редакција
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Широм Републике Српске на студентским домовима појавили су се транспаренти са порукама, као одговор студентима из Србије на њихове пароле.
Студенти Студентског дома Пале су истакли плакате са натписима "Наши генерали нису злочинци".
Као што се може видјети на фотографијама које су у посједу нашег портала, на другом плакату је исписано: "Република Српска није геноцидна, издали сте нас".
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