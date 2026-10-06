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"Република Српска није геноцидна": Стигла јасна порука студената Српске

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06.10.2026 22:16

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Транспарент на Студентском дому Пале
Фото: Уступљена фотографија

Широм Републике Српске на студентским домовима појавили су се транспаренти са порукама, као одговор студентима из Србије на њихове пароле.

Студенти Студентског дома Пале су истакли плакате са натписима "Наши генерали нису злочинци".

Транспарент Студентски дом
Транспарент Студентски дом
Уступљена фотографија

Као што се може видјети на фотографијама које су у посједу нашег портала, на другом плакату је исписано: "Република Српска није геноцидна, издали сте нас".

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Тагови :

Пале

Република Српска

Србија

студенти

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