Serijskom ubici iz Kumanova prijeti doživotna: Ubijao starice pa ih silovao?

Autor:ATV redakcija
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Tužilaštvo je zatražilo doživotnu kaznu zatvora za 25-godišnjeg Trajka Bojkovskog iz Starog Nagoričana kod Kumanova, optuženog za ubistvo četiri starije žene i dva pokušaja ubistva.
Odbrana je, s druge strane, zatražila da sud kao olakšavajuće okolnosti uzme u obzir to što je Bojkovski priznao tri ubistva i izrazio kajanje.
Kako prenosi Sloboden pečat, tužilac Ljubomir Lape u završnoj riječi ocijenio je da je riječ o izuzetno teškim krivičnim djelima i zatražio najstrožu kaznu.
Prema navodima tužilaštva, ubistva su počinjena "radi zadovoljenja seksualnih nagona nad mrtvim tijelima, odnosno nekrofilije".
Tužilac je naveo da kod optuženog "izostaju osjećanja empatije, krivice i straha", tvrdeći da je Bojkovski prilikom izvršenja krivičnih djela bio proračunat i da pokušava da manipuliše.
Tužilaštvo smatra i da kod njega ne postoji mogućnost resocijalizacije, kao i da postoji visok rizik od ponavljanja krivičnih djela.
Hronika
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"Jednostavno ne vidim kako bi mogao ponovo da se uklopi u društvo", rekao je tužilac u završnoj riječi.
U krivičnom postupku učestvuju i zastupnici porodica oštećenih, koji su zatražili naknadu štete. Članovi porodica ubijenih žena smatraju da bi sud trebalo pravilno da vrednuje dokaze tužilaštva i donese odluku koja će imati i preventivni efekat.
Odbrana Bojkovskog osporila je jedno od četiri ubistva za koja je optužen, kao i motive koji mu se stavljaju na teret u dva slučaja pokušaja ubistva.
Sam Bojkovski priznao je tri ubistva i rekao da se kaje zbog onoga što je učinio.
Njegova odbrana zbog toga je zatražila da sud prilikom odmjeravanja kazne priznanje i kajanje uzme u obzir kao olakšavajuće okolnosti.
Presuda bi, prema najavi suda, trebalo da bude objavljena u petak.
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