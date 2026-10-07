Serijskom ubici iz Kumanova prijeti doživotna: Ubijao starice pa ih silovao?

Tužilaštvo je zatražilo doživotnu kaznu zatvora za 25-godišnjeg Trajka Bojkovskog iz Starog Nagoričana kod Kumanova, optuženog za ubistvo četiri starije žene i dva pokušaja ubistva.

Odbrana je, s druge strane, zatražila da sud kao olakšavajuće okolnosti uzme u obzir to što je Bojkovski priznao tri ubistva i izrazio kajanje.

Kako prenosi Sloboden pečat, tužilac Ljubomir Lape u završnoj riječi ocijenio je da je riječ o izuzetno teškim krivičnim d‌jelima i zatražio najstrožu kaznu.

Prema navodima tužilaštva, ubistva su počinjena "radi zadovoljenja seksualnih nagona nad mrtvim tijelima, odnosno nekrofilije".

Zašto tužilaštvo traži najstrožu kaznu?

Tužilac je naveo da kod optuženog "izostaju osjećanja empatije, krivice i straha", tvrdeći da je Bojkovski prilikom izvršenja krivičnih d‌jela bio proračunat i da pokušava da manipuliše.

Tužilaštvo smatra i da kod njega ne postoji mogućnost resocijalizacije, kao i da postoji visok rizik od ponavljanja krivičnih d‌jela.

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"Jednostavno ne vidim kako bi mogao ponovo da se uklopi u društvo", rekao je tužilac u završnoj riječi.

U krivičnom postupku učestvuju i zastupnici porodica oštećenih, koji su zatražili naknadu štete. Članovi porodica ubijenih žena smatraju da bi sud trebalo pravilno da vrednuje dokaze tužilaštva i donese odluku koja će imati i preventivni efekat.

Odbrana osporava jedno od četiri ubistva

Odbrana Bojkovskog osporila je jedno od četiri ubistva za koja je optužen, kao i motive koji mu se stavljaju na teret u dva slučaja pokušaja ubistva.

Sam Bojkovski priznao je tri ubistva i rekao da se kaje zbog onoga što je učinio.

Njegova odbrana zbog toga je zatražila da sud prilikom odmjeravanja kazne priznanje i kajanje uzme u obzir kao olakšavajuće okolnosti.

Presuda bi, prema najavi suda, trebalo da bude objavljena u petak.