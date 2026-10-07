Nakon iznenadne smrti Epstinovog uzbunjivača pokrenuta istraga

Simon Andrijes, bivši britanski bankar i uzbunjivač koji je razotkrio poslovne veze između američkog ministra trgovine Hauarda Lutnika i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna, pronađen je mrtav u Kornvolu, u Velikoj Britaniji.

Andrijes je ranije bio rukovodilac u BGC grupi, gde je Lutnik bio glavni izvršni direktor.

Vijest o smrti 57-godišnjaka potvrdio je Endi Agatangelu, osnivač Radne grupe za transparentnost, koji je rekao: „Sa velikom tugom objavljujemo da je Simon Andrijes, cjenjeni član naše zajednice, preminuo prošle nedjelje.“ Banker izvještava da je Andrijes izvršio samoubistvo, ali britanske vlasti to nisu potvrdile.

Lutnikovu vezu sa Epštajnom

Andriješ je ranije rekao za BBC da je otkrio imejl prepisku iz 2018. godine. U njoj su, kako je tvrdio, Lutnik i Epštajn razgovarali o poslovnim mogućnostima za startap u koji su obojica bili uključeni, što je ukazivalo na to da Lutnik nije prijavio taj poslovni odnos.

Milijarder je ranije rekao da je bio toliko zgrožen Epštajnom tokom posjete njegovom domu 2005. godine da se zarekao da više nikada neće biti u istoj prostoriji sa njim.

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Međutim, imejlovi pokazuju da su se poslovni razgovori nastavljali i da je Lutnik čak putovao na Epštajnovo privatno ostrvo. Američki finansijer je odletio na Epštajnovo imanje Litl Sent Džejms sa suprugom i ćerkama 2012. godine, tri godine nakon što je Epštajn pušten iz zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djece.

Tvrdio je da „nije bilo ničeg neprimjerenog“

Latnik je prošlog mjeseca insistirao da nije bilo „ničeg neprimjerenog“ u vezi sa posjetom ostrvu i da je njegova porodica ostala samo sat vremena. Čini se da je Mauntbaten-Vindzor bio duboko uključen u poslovne odnose Dejvida Sterna čak i nakon što ga je zaposlio dok je bio trgovinski izaslanik.

Latnik je u februaru potvrdio Budžetskom odboru Senata da je posjetio Epštajnovo ostrvo 2012. godine, iako je ranije tvrdio da je prekinuo veze sa njim godinama ranije. „Ručao sam sa njim dok sam bio na odmoru brodom sa porodicom. Moja žena je bila sa mnom, naše četvoro djece i naše dadilje. Ručali smo na ostrvu, to je istina. Proveli smo tamo sat vremena“, rekao je Latnik.

Lutnik je takođe objavio saopštenje o slučaju, rekavši: „Nedvosmisleno osuđujem dela koja se pripisuju Džefriju Epštajnu i svima koji su učestvovali u njegovim nezakonitim aktivnostima. Žrtve njegovih zločina zaslužuju naše poštovanje i podršku.“

Teško je podnosio posljedice svjedočenja

Ubrzo nakon emitovanja emisije na BBC-ju, Andriješ je govorio na sastanku Radne grupe za transparentnost o onome što je nazvao lošim tretmanom uzbunjivača od strane britanskih regulatora. Takođe je opisao ličnu cijenu otkrivanja svoje karijere, zdravlja i porodice. Andriješ je radio u finansijskom sektoru više od 35 godina.

Andriješ je prethodno razgovarao sa FBI-jem 2020. i 2021. godine, tvrdeći da je Lutnik imao neprijavljene poslovne veze sa Epštajnom. Međutim, FBI nije istraživao ove navode.

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Njegova smrt dolazi nakon što je Virdžinija Đufr, jedna od najistaknutijih preživjelih i uzbunjivača Epštajnovog lanca trgovine ljudima u svrhu seksualnog zlostavljanja, izvršila samoubistvo na svojoj farmi u Zapadnoj Australiji 25. aprila 2025. godine. Njena porodica je saopštila da je njena smrt usledila nakon što su posledice seksualnog zlostavljanja postale nepodnošljive.

Žan-Lik Brunel, istaknuti francuski lovac na manekene i bliski Epštajnov saradnik, takođe je izvršio samoubistvo 19. februara 2022. godine. Uhapšen je na aerodromu Šarl de Gol u Parizu u decembru 2020. godine, nakon francuske istrage o Epštajnovoj mreži, ali je preminuo dok je čekao suđenje.

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