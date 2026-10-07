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Napad u Poljskoj: Izbodeno šestoro đaka i nastavnika

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07.10.2026 12:52

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Sedam osoba je povređeno u napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj, saopštila je policija u srijedu, dodajući da je napadač priveden.

Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da se napad desio i da je nekoliko ljudi povrijeđeno.

"Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu", izjavio je gradonačelnik Pavel Njevijadomski u saopštenju.

Privatna radio-stanica RMF FM prenela je da je napadač devetnaestogodišnji učenik te škole i da među povrijeđenima ima dvoje teže povrijeđenih.

Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je povrijeđen i jedan nastavnik.

(Rojters)

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Poljska

Škola

Napad

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