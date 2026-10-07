Napad u Poljskoj: Izbodeno šestoro đaka i nastavnika

Sedam osoba je povređeno u napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj, saopštila je policija u srijedu, dodajući da je napadač priveden.

Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da se napad desio i da je nekoliko ljudi povrijeđeno.

"Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu", izjavio je gradonačelnik Pavel Njevijadomski u saopštenju.

Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026

Privatna radio-stanica RMF FM prenela je da je napadač devetnaestogodišnji učenik te škole i da među povrijeđenima ima dvoje teže povrijeđenih.

Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je povrijeđen i jedan nastavnik.

(Rojters)