Napad u Poljskoj: Izbodeno šestoro đaka i nastavnika

Autor:ATV redakcija
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Sedam osoba je povređeno u napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj, saopštila je policija u srijedu, dodajući da je napadač priveden.
Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da se napad desio i da je nekoliko ljudi povrijeđeno.
"Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu", izjavio je gradonačelnik Pavel Njevijadomski u saopštenju.
Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia.— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026
Privatna radio-stanica RMF FM prenela je da je napadač devetnaestogodišnji učenik te škole i da među povrijeđenima ima dvoje teže povrijeđenih.
Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je povrijeđen i jedan nastavnik.
(Rojters)
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