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"Trojka" izgubila vlast u KS, vratila se SDA

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07.10.2026 13:57

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Foto: Pexel/ Sandin Redzo

NiP, SDP i NS završili su sa svojim poslovima u Katonu Sarajevo. Izbori su donijeli novu većinu koju će činiti SDA, SBiH i DF.

Potvrdili su to na današnjoj konferenciji za medije funkcioneri tih stranaka Faruk Kapidžić, Muamer Bandić i Albin Zuhrić.

Predsjednik SDA KS Faruk Kapidžić je kazao da zahvaljujući izbornim rezultatima, odnosno 18 ili 19 ruku, vrlo brzo će formirati većinu.

"Formiraćemo Vladu. Do dod‌jele certifikata napravit ćemo program i odrediti imena. Opravdat ćemo povjerenje koje smo dobili", rekao je Kapidžić.

Zuhrić je kazao da je DF dobila bonus.

"Imamo dva poslanika koja odlučuju koji će od dva bloka odlučivati. Izbor između Kapidžića i Bandića na jednoj i kriminalaca koji kriju ugovore i koji su omogućili da nema vode, nismo imali dileme", kazao je Zuhrić.

Bandić je kazao da će se većina temeljiti na programskim ciljevima.

"Oni su od marta izgubili podršku i nisu formirali novu Vladu. Mi njih ne možemo podržati. Sada vlada mrak kada je u pitanju Ministarstvo saobraćaja, nova većina će upaliti svjetlo. Mi nećemo dozvoliti političku korupciju, trgovine za promjenu većine nećemo dopustiti. Obavijestićemo i Ambasade ukoliko čujemo da se nešto tako planira", rekao je Bandić.

Propala "koalicija trojke" koju su činili Narod i pravda Elmedina Konakovića, SDP Nermina Nikšića i Naša Stranka sada Sabine Ćudić, formirali su vlast u Kantonu Sarajevo 2022. godine.

Nakon četiri godine mandata, građani su ih ponovo bacili u opoziciju.

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Kanton Sarajevo

SAD

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