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Peskov: Razgovor Putina i Trampa može biti brzo dogovoren

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07.10.2026 12:53

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Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо договорен
Foto: Tanjug/AP

Razgovor predsjednika SAD Donalda Trampa i predsjednika Rusije Vladimira Putina biće brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren.

Tramp je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti, podsjeća RIA Novosti

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Dmitrij Peskov

Vladimir Putin

Milorad Dodik

Rusija

Sjedinjene Američke Države

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