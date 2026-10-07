Peskov: Razgovor Putina i Trampa može biti brzo dogovoren

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Foto: Tanjug/AP

Razgovor predsjednika SAD Donalda Trampa i predsjednika Rusije Vladimira Putina biće brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Tramp je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti, podsjeća RIA Novosti

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