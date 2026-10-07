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Evropa sprema izbore u Ukrajini

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07.10.2026 13:07

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Европа спрема изборе у Украјини
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Generalni sekretar Savjeta Evrope Alen Berset izjavio je da Evropa već planira prve izbore u Ukrajini nakon rata.

Kako je rekao radi se na pripremi izbora za dan kada će biti moguće imati slobodne i poštene izbore u Ukrajini, ali, dodao je, glasanje će biti samo jedan dio obnove demokratije nakon rata, prenosi Reporter (Euraktiv).

"Veterani će da budu ogromna briga. To jest, njihova reintegracija u društvo, rješavanje problema porodica razorenih ratom, ljudi raseljenih unutar i van zemlje, djece koja su izgubila godine školovanja i uticaj na mentalno zdravlje", rekao je on.

Prema njegovim riječima Ukrajina će morati da ponovo izgradi društvo koje i dalje može da vjeruje u demokratiju nakon svega kroz šta je prošla.

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"To se takođe svodi na to da li Ukrajinci i dalje vjeruju institucijama oko sebe. Savjet Evrope takođe je decenijama sarađivao s Kijevom u borbi protiv korupcije, a na istim reformama sada je u središtu debata u Briselu o nastavku podrške Ukrajini", rekao je on.

Podsjetimo, Volodimir Zelenski je predsjednik Ukrajine već sedam godina.

On je na dužnost stupio u maju 2019, ali do novih izbora nije došlo jer je u Ukrajini i dalje na snazi ratno stanje.

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Tagovi :

Volodimir Zelenski

Ukrajina

izbori

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