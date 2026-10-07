Lavrov: Evropa popustljiva prema oživljavanju nacizma

Autor:ATV redakcija
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Evropa očigledno zauzima popustljiv stav prema ponovnom bujanju nacizma, koji se pojavljuje u čitavom nizu država, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je učestvovao na sjednici Savjeta šefova diplomatija država članica ZND u Turkmenistanu.
"Dijelimo zajednički stav o potrebi očuvanja istorijskog sjećanja, posebno s obzirom na to da Evropa trenutno zauzima izrazito popustljiv stav prema oživljavanju nacizma - pojavi koja se uočava u nizu zemalja uz prećutno odobravanje vladajućih krugova", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare poslije sastanka.
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On je istakao da se temi istorijskog sjećanja uvijek pridaje prioritetan značaj među zemljama ZND.
(Sputniknews.com)
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