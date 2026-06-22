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Šloterbek zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 18:06

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Њемачки репрезентативац Нико Шлотербек због повреде неће играти до краја Свјетског првенства, саопштио је Фудбалски савез Њемачке.
Foto: Tanjug/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Njemački reprezentativac Niko Šloterbek zbog povrede neće igrati do kraja Svjetskog prvenstva, saopštio je Fudbalski savez Njemačke.

Šloterbek se povrijedio prije dva dana na utakmici protiv Obale Slonovače (2:1) u drugom kolu grupe E, kada je morao da izađe na poluvremenu.

"Niko je pretrpio povredu medijalnog ligamenta levog skočnog zgloba i bicće van terena nekoliko mjeseci. Za sada će ostati sa timom u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko, ozdravi brzo, svi smo uz tebe", naveo je Fudbalski savez Njemačke.

Fudbaleri Njemačke igraće 25. juna protiv Ekvadora u trećem kolu grupe E.

Njemačka ima šest bodova poslije dva kola i obezbijedila je plasman u nokaut fazu Mundijala.

(RTS)

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Tagovi :

Niko Šloterbek

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbal utakmica

povreda

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