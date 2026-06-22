Šloterbek zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo

Autor:ATV redakcija
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Njemački reprezentativac Niko Šloterbek zbog povrede neće igrati do kraja Svjetskog prvenstva, saopštio je Fudbalski savez Njemačke.
Šloterbek se povrijedio prije dva dana na utakmici protiv Obale Slonovače (2:1) u drugom kolu grupe E, kada je morao da izađe na poluvremenu.
"Niko je pretrpio povredu medijalnog ligamenta levog skočnog zgloba i bicće van terena nekoliko mjeseci. Za sada će ostati sa timom u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko, ozdravi brzo, svi smo uz tebe", naveo je Fudbalski savez Njemačke.
Fudbaleri Njemačke igraće 25. juna protiv Ekvadora u trećem kolu grupe E.
Njemačka ima šest bodova poslije dva kola i obezbijedila je plasman u nokaut fazu Mundijala.
(RTS)
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