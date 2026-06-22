Šloterbek zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo

Njemački reprezentativac Niko Šloterbek zbog povrede neće igrati do kraja Svjetskog prvenstva, saopštio je Fudbalski savez Njemačke.

Šloterbek se povrijedio prije dva dana na utakmici protiv Obale Slonovače (2:1) u drugom kolu grupe E, kada je morao da izađe na poluvremenu.

"Niko je pretrpio povredu medijalnog ligamenta levog skočnog zgloba i bicće van terena nekoliko mjeseci. Za sada će ostati sa timom u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko, ozdravi brzo, svi smo uz tebe", naveo je Fudbalski savez Njemačke.

Fudbaleri Njemačke igraće 25. juna protiv Ekvadora u trećem kolu grupe E.

Njemačka ima šest bodova poslije dva kola i obezbijedila je plasman u nokaut fazu Mundijala.

(RTS)