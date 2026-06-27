Uskoro novo povećanje penzija

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović najavila je novo povećanje penzija već u avgustu.

"U januaru smo penzije povećali za 6,45 odsto, a sada planiramo povećanje od avgusta za još 3,55 odsto kako bismo došli do ukupnog povećanja od 10 odsto, koliko su rasle i plate", rekla je Vidovićeva.

Osim toga, napominje ona, penzionerima će biti isplaćena i jednokratna pomoć.

"Predvidjeli smo jednokratnu naknadu od 80 KM za penzionere koji imaju penziju iznad prosjeka i 120 KM za one sa nižim penzijama", navela je Vidovićeva.

Vidović je izjavila da su rebalansom budžeta obezbijeđena znatno veća sredstva za penzionere, borce, porodice sa djecom i korisnike socijalnih prava, te poručila da će sve obaveze biti izmirivane redovno i bez kašnjenja.

Vidovićeva je istakla da Republika Srpska godinama unazad nije kasnila sa isplatom plata, penzija i drugih davanja.

"Sve što smo predvidjeli rebalansom, biće isplaćeno do kraja godine. Mi već godinama nikada nismo kasnili ni sa isplatom plata, ni penzija, ni socijalnih davanja", naglasila je Vidovićeva u podkastu Srne.

Govoreći o pravima boraca, Vidovićeva je podsjetila da je usvojen novi zakon kojim je sistemski riješeno povećanje boračkog dodatka.

"Veoma je važno što će se borački dodatak ubuduće usklađivati sa rastom plata. Mislim da smo time konačno riješili jedno važno pitanje", rekla je Vidovićeva.

Ona je posebno izdvojila novo pravo za borce starije od 65 godina koji nemaju uslove za penziju.

"Najveći problem na terenu bili su borci koji imaju 65 godina, a nemaju penziju. Zato smo zakonom definisali da oni dobijaju dva mjesečna boračka dodatka kako bismo bar donekle popravili njihov položaj", navela je Vidovićeva.