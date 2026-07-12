Centralna komanda izvela udare na više vojnih baza na jugu Irana

Oružane snage Sjedinjenih Država izvele su udare na više vojnih baza na jugu Irana, javila je iranska državna televizija.

Prema medijskim izvještajima, SAD su ispalile sedam projektila na vojne baze u gradu Bušeru, pet na ciljeve u okrugu Deir i četiri na Asaluje.

Jedan projektil pogodio je područje okruga Hondab u centralnom Iranu, gdje se nalazi iransko nuklearno postrojenje, ali nije bilo izvještaja da je sam objekat bio meta napada.

Ranije tokom dana Centralna komanda vojske SAD saopštila je da je izvela nove udare na Iran, nakon čega su iranske snage odgovorile napadima na američke ciljeve na Bliskom istoku, prenosi Srna