"Bijela kuća više neće biti bezbjedna za Trampa"

Iranski poslanik Alaedin Borudžerdi i član parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbjednost, rekao je da Bijela kuća "više neće biti bezbjedna" za američkog predsjednika Donalda Trampa.

Borudžerdi je naglasio da je osveta za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija postala "obaveza" za njegove sljedbenike i "sve slobodne ljude širom svijeta".

Dodao je da Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i "njihovi agenti" treba da očekuju da će "slobodni ljudi svijeta sprovesti ruku božanske osvete", dodajući da "nijedno mjesto na svetu, čak ni Bijela kuća, neće biti bezbjedno" za njih.

Takođe je rekao da je odmazda postala "globalni pokret" umJesto "ograničenog odgovora", prenosi B92