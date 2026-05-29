Dženifer Lopez: Plačem već dva mjeseca

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez emotivno je govorila o novom životnom poglavlju koje je očekuje nakon što njeni blizanci Maks i Ema završe srednju školu i odu na fakultet.

Gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live!", Lopez nije uspjela da sakrije emocije kada ju je voditelj Džimi Kimel pitao o predstojećoj maturi njene d‌jece.

"Nemojte da pričate o tome jer odmah počnem da plačem. Plačem već dva mjeseca", kazala je Lopez.

Pjevačica je otkrila da ju je posebno pogodio trenutak kada je pisala poruke za školski godišnjak osamnaestogodišnjih blizanaca.

"Trebao mi je čitav dan, zapravo dva dana, da napišem te poruke bez suza", priznala je.

Lopez je navela da će Maks i Ema pohađati različite fakultete, ali da podržava njihove odluke i želi da slijede sopstvene snove.

"Želim da budu srećni i da idu tamo gd‌je žele", rekla je.

Ipak, kroz šalu je priznala da se nada da će d‌jeca brzo poželjeti da se vrate kući kada vide koliko su studentske sobe male.

"Odnijeće sve što žele u studentski dom. Onda će shvatiti da su domovi premali i da im nedostaje kuća. Nadam se da će poželjeti brzo da se vrate. To je moj plan", našalila se Lopez.

Iako joj teško pada odlazak d‌jece, glumica kaže da je istovremeno srećna zbog njihovog novog početka.

"Cijele godine ljudi su me pitali da li će mi biti strašno kada odu na fakultet. A ja sam govorila: 'Ne, biće sjajno'. Oni imaju velike snove i ovo je važan korak za njih", istakla je Lopez.

Lopez je blizance dobila 2008. godine sa bivšim suprugom Markom Entonijem, sa kojim je bila u braku od 2004. do 2014. godine, navodi CDM.