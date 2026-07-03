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Овај хит додатак мијења све: Сваку љетну комбинацију претвара у луксуз

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 17:47

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Овај хит додатак мијења све: Сваку љетну комбинацију претвара у луксуз
Фото: Pixabay

Овог љета, брендови су одлучили да тестирају наше кредитне картице. Превише лијепих комада се појавило у новим колекцијама. Али док још увијек можете без тих фармерки или модерних јапанки, овај шал заиста заслужује мјесто у вашем гардероберу.

Љето 2026. биће изазов чак и за најстраственије купохоличаре, јер су нове колекције испуњене са толико лијепих хаљина, савршених панталона, упечатљивих сандала и модерних торби да је практично немогуће одољети куповини. Међутим, како искуство показује, стилски изглед не захтијева увијек велику допуну гардеробе. Понекад је довољан само један савршен додатак. А тренутно је марама са дугим ресама снажан кандидат за ту титулу.

Нова верзија омиљеног тренда

Док је претходног љета свилена марама везана око струка или кукова била главна звијезда друштвених мрежа, овај тренд је сада добио ново тумачење. Дизајнери су задржали саму идеју украшавања струка лаганим текстилним додатком, али су га учинили много изражајнијим. Једноставне мараме замијениле су мараме са дугим ресама, које буквално оживљавају покретом.

Управо тај детаљ чини нови тренд много упечатљивијим од свог претходника. Док обична марама служи само као лијеп детаљ или појачање боје, верзија са ресама постаје прави акценат. Лепршаве ресице се лијепо њишу са сваким кораком, стварајући осјећај лакоће, динамике, па чак и дашак театралности. Није ни чудо што је овај додатак већ постао омиљен међу инфлуенсерима, стилистима и звијездама уличне моде.

Фризер, коса

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Сатен, шифон и провидне тканине су данас посебно лијепе. Неки брендови их украшавају перлима, шљокицама или чипком, док се други одлучују за минимализам и нуде једноставне, монотоне опције и боје. Међутим, кључни елемент остаје исти: дугачке ресе, које стварају тај вау ефекат.

Како је стилизовати?

Овај додатак може трансформисати чак и најједноставнију одјећу:

  • Дневна елеганција: Носите обичан бијели топ и равне панталоне, додајте мараму са ресама на кукове и изглед одмах постаје софистициранији и префињенији.
  • Освјежење за хаљине: Ако вам је досадила ваша омиљена љетна хаљина, једноставно завежите мараму преко ње за потпуно нови изглед.
  • Урбани контраст: Овај додатак изгледа подједнако упечатљиво када се упари са мини сукњама или шортсевима. Контрастне комбинације су посебно ефектне – на примјер, једноставан тексaс и романтична марама од провидне тканине са дугим ресама. Игра текстура ствара много занимљивији изглед него када би сваки комад функционисао засебно.
  • Савјет плус: За оне који више воле ненаметљивији изглед, размислите о марамама које се слажу са главном одјећом. Ово ће визуелно издужити силуету и учинити изглед луксузнијим. Они који више воле да експериментишу са модом сигурно ће цијенити контрастне опције - свијетлији дизајни изгледају још занимљивије, иако је њихово правилно стилизовање већи изазов.

Практичност која траје дуже од једне сезоне

Практичност овог додатка не треба потцјењивати. За разлику од многих краткотрајних трендова, марама са ресама се лако може уклопити у постојећу гардеробу и трајаће дуже од само једне сезоне.

Љети је можете носити око струка или кукова, преко купаћег костима док се опуштате, користити је као огртач за рамена или је чак везати за торбу за додатни декоративни додир. Са друге стране, у прољеће, јесен или чак зиму, можете је користити као каиш за јакну, огртач за вечерњу одјећу, носити је у слојевима као топ или чак украсити фармерке тако што ћете је везати на омчу за каиш.

Дакле, ако планирате само једну модну куповину овог љета, размислите о марами са дугим ресама. Она може да подигне изглед хаљине без рукава, ваших омиљених фармерки или чак изгледа за плажу. А што је најважније, додаје осјећај покрета, лакоће и модерне лежерности овим једноставним комадима, који су неопходни за заиста тренди љетну гардеробу, преноси Стил.

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