Teška nesreća u Banjaluci: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene!

Autor:Ognjen Matavulj
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Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Saračici kod Banjaluke, saznaje ATV.
U PU Banjaluka navode da se nesreća dogodila oko 14.35 časova na putu Banjaluka - Bronzani Majdan. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje im se ukazuje ljekarska pomoć.
Hronika
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”Došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji će na licu mjesta rukovoditi uviđajem”, navode u PU Banjaluka.
Zbog uviđaja, koji je u toku, saobraćaj na ovoj dionici puta je potpuno obustavljen.
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