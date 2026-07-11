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Teška nesreća u Banjaluci: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene!

Autor:

Ognjen Matavulj
11.07.2026 15:55

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Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!
Foto: ATV

Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Saračici kod Banjaluke, saznaje ATV.

U PU Banjaluka navode da se nesreća dogodila oko 14.35 časova na putu Banjaluka - Bronzani Majdan. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje im se ukazuje ljekarska pomoć.

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”Došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji će na licu mjesta rukovoditi uviđajem”, navode u PU Banjaluka.

Zbog uviđaja, koji je u toku, saobraćaj na ovoj dionici puta je potpuno obustavljen.

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Tagovi :

udes

Banjaluka

Saobraćajna nesreća

sudar

nesreća

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