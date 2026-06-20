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Трамп: Мелонијева глуми пријатеља САД-у како би поправила рејтинг

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 15:23

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Премијерка Италије
Фото: Таnjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Амерички предсједник Доналд Трамп оптужио је италијанског премијера Ђорђу Мелони да "мољакањем за фотографију с њим" покушава да се представи као пријатељ САД и подигне своју популарност, коју је изгубила одбијањем подршке Сједињеним Државама у рату са Ираном.

Трамп је истакао да Мелонијева тек након војне побједе Сједињених Држава над Ираном жели поново да буде пријатељ како би поправила свој рејтинг.

"Она тренутно лоше стоји у Италији када је ријеч о популарности, вјероватно зато што је одбила Сједињене Државе, земљу која истински воли и штити Италију, када је била потребна помоћ у спречавању Ирана да набави или развије нуклеарно оружје", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут сошл".

Трамп је навео да је Мелонијева изнова мољакала да се фотографише са њим током самита Г7 у Француској.

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"Чак нам није дозволила ни да користимо италијанске писте и аеродроме, што је представљало велики логистички проблем, и то упркос чињеници да САД издвајају стотине милијарди долара годишње за заштиту Италије и других такозваних НАТО савезника", додао је Трамп.

Он је напоменуо да Италија није једина ускратила подршку, него су то учиниле и друге чланице НАТО-а.

Мелонијева је раније негирала наводе америчког предсједника да је "мољакала за фотографију са њим", наводећи да она и Италија никога не мољакају.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ђорђа Мелони

Америка

Италија

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