Dodik: Narod Srpske zna da je politika SNSD-a politika koja garantuje mir

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Narod Republike Srpske zna da je politika SNSD-a politika koja garantuje mir, bezbjednost, stabilnost i ekonomski napredak, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Tokom ove sedmice bili smo sa našim narodom u Doboju, Bijeljini, Kotor Varošu, Čelincu, Tesliću, Derventi, Foči, Gacku, Bileći i Trebinju. Svuda ista energija, ista vjera u Republiku Srpsku i snažna podrška politici koja čuva Srpsku i vodi je naprijed. Uvijek uz narod. Uvijek uz Srpsku", naveo je Dodik u video objavi sedmičnog pregleda na društvenim mrežama. Narod Republike Srpske zna da je politika SNSD-a politika koja garantuje mir, bezbjednost, stabilnost i ekonomski napredak.



Tokom ove sedmice bili smo sa našim narodom u Doboju, Bijeljini, Kotor Varošu, Čelincu, Tesliću, Derventi, Foči, Gacku, Bileći i Trebinju.



Svuda ista… pic.twitter.com/6IkRe6KpaE — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 13, 2026

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