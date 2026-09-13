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Dodik: Narod Srpske zna da je politika SNSD-a politika koja garantuje mir

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13.09.2026 08:02

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Narod Republike Srpske zna da je politika SNSD-a politika koja garantuje mir, bezbjednost, stabilnost i ekonomski napredak, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Tokom ove sedmice bili smo sa našim narodom u Doboju, Bijeljini, Kotor Varošu, Čelincu, Tesliću, Derventi, Foči, Gacku, Bileći i Trebinju. Svuda ista energija, ista vjera u Republiku Srpsku i snažna podrška politici koja čuva Srpsku i vodi je naprijed. Uvijek uz narod. Uvijek uz Srpsku", naveo je Dodik u video objavi sedmičnog pregleda na društvenim mrežama.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Izbori 2026.

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