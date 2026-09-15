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Đoković "kumovao" prvoj ovakvoj ATP listi poslije 1.227 ned‌jelja

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15.09.2026 20:05

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Новак Ђоковић из Србије враћа лоптицу током меча мјешовитог дубла на Отвореном првенству САД у тенису, у уторак, 25. августа 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Objavljivanjem najnovije ATP liste ispisana je nova stranica teniske istorije. Prvi put još od 7. oktobra 2002. godine među 10 najboljih igrača svijeta nema nijednog člana čuvene “Velike trojke”.

Rani poraz Novaka Đokovića na US Openu označio je njegovo ispadanje iz elitnog društva, čime je okončan nevjerovatan niz koji je trajao čak 1.227 nedjelja odnosno skoro 24 godine pune dominacije.

Sva trojica velikana godinama su na smenu čuvala mesto na vrhu.

Rodžer Federer od oktobra 2002. nije napuštao Top 10 sve do novembra 2016. godine, upisavši u tom periodu rekordnih 237 uzastopnih neđelja na prvom mjestu svjetske teniske rang liste.

Rafael Nadal se pridružio elitnom društvu kao 18-godišnjak u aprilu 2005. i ostao među deset najboljih sve do marta 2023. godine, ostvarivši neponovljiv rekord od 912 sedmica zaredom.

Novak Đoković je u prvih deset na svijetu prvi put kročio u martu 2007. godine i u njemu boravio gotovo neprekidno, uz jedini raniji izostanak od novembra 2017. do jula 2018. godine usljed pauze zbog povrede lokomotornog sistema, pišu Nezavisne.

Ovaj pad označava kraj jedne čitave ere u kojoj su trojica teniskih titana neprikosnoveno vladala svetskim poretkom.

Ovako je izgledala posljednja ATP lista bez članova “velike” trojke u Top 10.

  1. Lejton Hjuit
  2. Tomi Has
  3. Andre Agasi
  4. Marat Safin
  5. Tim Henman
  6. Huan Karlos Ferero
  7. Albert Kosta
  8. Sebastijan Grožan
  9. Karlos Moja
  10. Jevgenij Kafeljnikov

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Novak Đoković

ATP lista

tenis

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