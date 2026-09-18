Medvjed u blizini škole izazvao strah

Pojava medvjeda u neposrednoj blizini kuća i Područne osnovne škole u Korči (Tarčin) podigla je na noge lokalnu zajednicu u Hadžićima.

Dok Opština, škola, lovačko društvo i nevladin sektor vlastitim snagama hitno postavljaju ograde i kamere kako bi zaštitili djecu, sa sastanka koji je održan juče poslata je oštra i direktna poruka višim nivoima vlasti: lokalna zajednica više neće tolerisati pasivnost, prebacivanje odgovornosti i ignorisanje opasnosti od strane nadležnih institucija koje su zakonski dužne i plaćene da rješavaju ove probleme.

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Iako su Opština Hadžići, na čelu s načelnikom Eldarom Čomorom, i Resursni centar za okoliš (REC BiH) kroz projekat "LAJF DinPin Ber" odmah reagovali i osigurali sredstva za hitno postavljanje drvenih i električnih zaštitnih ograda oko područne škole u Korči i u naselju Kasatići, te nabavku kamera za praćenje divljači, prisutni stručnjaci i lokalni zvaničnici jasno su poručili da je sistem zakazao tamo gdje je najpotrebniji.

"Lokalna zajednica ne može i ne smije sama nositi teret ovakvih kriznih situacija. Zahtijevamo hitan odgovor, jasne procedure i konkretno postupanje nadležnih ministarstava. Vrijeme za birokratiju je isteklo, tražimo koordinisan i efikasan sistem djelovanja odmah", oštro je poručio načelnik Čomor.

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Direktor OŠ "Hilmi ef. Šarić", Kemal Japalak, upozorio je da je među roditeljima i nastavnim osobljem opravdano zavladala panika te je otvoreno prst usmjerio prema višim nivoima vlasti.

"Dok mi na terenu činimo sve da obezbijedimo školski prostor u Korči, potpuno je izostao pravovremen odgovor i konkretnija reakcija nadležnih ministarstava. Zahtijevamo da se hitno uključe u rješavanje problema u okviru svojih nadležnosti prije nego što bude prekasno", rekao je, prenosi "Radiosarajevo".

Pomoćnik ministra privrede KS Kemal Starogorčić kaže da postoji puna spremnost Ministarstva da pruži svu potrebnu operativnu i sistemsku podršku u poslovima za koje je odgovorno. Starogorčić je istakao da rješavanje ovog problema zahtijeva zajednički rad svih nivoa vlasti, ali je ukazao i na dublje uzroke sve češće pojave divljih životinja u naseljenim mjestima.

Učesnici sastanka su se usaglasili da su medvjedi i druge velike zvijeri uznemireni i potisnuti iz svojih prirodnih staništa, prvenstveno zbog sve intenzivnije gradnje, sječe šuma, požara, narušavanja prirodne ravnoteže i motorizovanih aktivnosti u prirodi.

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Životinje gube mir i izvore hrane u divljini, dok ih sa druge strane u blizinu kuća privlači lakše dostupna hrana usljed nepropisnog odlaganja otpada i divljih deponija.

Zbog toga je zaključeno da se, uz hitne bezbjednosne mjere, mora hitno raditi i na podizanju svijesti stanovništva o pravilnom upravljanju otpadom kako se rizik od bliskih susreta ne bi dodatno povećavao.

Da se problem ne može riješiti ad-hok metodama i bez učešća onih koji primaju plate za upravljanje ovim sektorima, potvrdio je i prof. dr Jasmin Omeragić sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. On je naglasio da upravljanje konfliktom između ljudi i velikih zvijeri zahtijeva institucionalno koordinisan pristup resornih ministarstava od kojih se mora ultimativno zahtijevati jasna reakcija i uspostavljanje sistema, a ne prepuštanje tereta lokalnim zajednicama.

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Lovačko društvo "Bjelašnica", na čelu s Mirsadom Medićem, već je na terenu i pruža punu operativnu podršku. Postavljanje kamera i kontinuirani monitoring koji oni provode biće ključni za prikupljanje pouzdanih podataka o kretanju životinja i planiranje daljih stručnih koraka.

Hadžići su pokretanjem procedure za ulazak u koncept Ber Smart Komjuniti pokazali spremnost da budu prva zajednica u BiH koja sistemski razvija preventivne mjere i modele sigurnog suživota, ali od države i viših nivoi vlasti zahtijevaju da odmah opravdaju svoj budžet, aktivno izađu na teren i preuzmu zakonsku odgovornost za dugoročnu sigurnost građana i njihove djece.