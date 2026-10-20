Stojanović odgovorio Đokiću: Londonski đak nije stručan ni da rastumači kako sam vodio RiTE Ugljevik

Autor:ATV redakcija
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Bilo bi u redu da Petar Đokić objasni kakve to kompetencije ima njegova akademska karijera svršenog milicajca sa Ministarstvom rudarstva i energetike na čijem je čelu evo duže od decenije. O tome kako sam vodio firmu londonski đak nije stručan ni da rastumači, rekao je Čedomir Stojanović, bivši direktor RiTE Ugljevik.
Stojanović se oglasio nakon što je Đokić, govoreći o problemima u Rudniku i termoelektrani Ugljevik, rekao da je jedan od uzroka, loše kadriranje i te da je "agronom bio na čelu termoelektrane", aludirajući na Stojanovića.
Republika Srpska
Đokić za ATV: Imali smo agronoma na čelu termoelektrane, politička kadrovanja dovela su do problema
"Pošto vidim da se vječni ministar i ugledni londonski đak ohrabrio da govori o stručnoj spremi i mojim kompetencijama, poručujem mu da sam redovno završio državni Poljoprivredni fakultet, smjer poljoprivredne mašine, na kojem sam i magistrirao i doktorirao. Ja svoju diplomu s ponosom mogu da pokažem bilo kome, a vjerujem da je i on ponosan na svoje akademsko zvanje. Međutim, bilo bi u redu da objasni kakve to kompetencije ima njegova akademska karijera svršenog milicajca sa Ministarstvom rudarstva i energetike na čijem je čelu evo duže od decenije. O tome kako sam vodio firmu londonski đak nije stručan ni da rastumači. Ali, o tome jasno govore rezultati i dokumenti koji su u samom Preduzeću, rekao je Stojanović.
Stojanović kaže da je RiTE "Ugljevik" poslovao pozitivno za vrijeme njegovog mandata
"Moram da ga podsjetim da je u vrijeme mog mandata RiTE "Ugljevik" je poslovao pozitivno - nisu nedostajali rezervni dijelovi, gorivo, mazivo, niti bilo šta što je neophodno za funkcionisanje preduzeća. Redovno su isplaćivane obaveze i prema radnicima, kao i prema državi i bankama, a za te četiri godine kreditno zaduženje umanjeno je za preko 60 miliona maraka.
Napomenuću i da je na depou bilo uvijek više od 150.000 tona uglja, kao i 500.000 otkrivenog.
Ne bježim ni od teme eksproprijacije, koja je, istina, rađena na otežan i nedovoljno efikasan način, jer sam zatekao stanje u kojem se 1000 metara kvadratnih plaćalo preko 50.000 KM. Međutim, i u tim uslovima, uradili smo sve što je moglo biti urađeno, što se da provjeriti kroz dokumenta koja se u preduzeću.
Neka ministar kaže i koliko je to urađeno na eksproprijaciji u periodu nakon mog odlaska iz Preduzeća, a prošle su evo četiri godine", kaže Stojanović.
On je pozvao ministra i na TV duel.
"Sva je prilika da Akademac iz Londona bez riječi engleskog radi jedino što zaista umije - lažima i paušalnim ocjenama bez ikakvih argumenata prikriva svoju odgovornost za agoniju u kojoj se RiTE Ugljevik, ali i cijeli elektro-energetski sistem danas nalazi.
U prilog tome bih ga zamolio da javnosti da odgovor zašto je po nekoliko godina zadržavao saglasnost za pojedine rudarske mašine. Jer, ukoliko on neće, možda bih te odgovore mogao dati i ja.
A javno ga ovom prilikom pozivam da zajedno gostujemo u TV emisiji uživo po njegovom izboru, pa da gledaocima i cjelokupnoj javnosti razjasnimo mnogo toga, uključujući i kompetentnost. Ja ću donijeti u emisiju i moju diplomu sa državnog Poljoprivrednog fakulteta koja mu toliko smeta, a on neka ponese barem jednu, londonsku ili onu milicijsku", rekao je Stojanović.
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