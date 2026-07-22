Udar groma izazvao požar u šumi: Vatrogasci u Makarskoj hitno intervenisali

Brzom intervencijom vatrogasaca plamen ugašen je i spriječeno je njegovo širenje. Nisu bili ugroženi stambeni objekti, saznaje se u DVD-u Makarska.

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"Grom je udario u borovu šumu koja se zapalila, na teren su hitno izašli vatrogasci i ugasili vatru", rekli su u DVD-u Makarska. Dodali su kako požar nije dugo trajao te nije ugrožavao stambene objekte.

U dalmatinskoj zagori te na srednje dalmatinskim otocima sinoć su povremeno sijevanje munja i grmljavina praćeni kišom ali to je uobičajena pojava koja, prema prvim saznanjima vatrogasaca, nije izazvala posljedice niti oštećenja.

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U Starom gradu na Hvaru zbog brzog porasta nivoa mora, voda se nakratko bila izlila na Rivu, rekli su vatrogasci u Starom Gradu. Dodali su kako nije bila potrebna intervencija jer takvo izlijevanje morske vode na rivu je uobičajena pojava na otocima.