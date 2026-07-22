U Sloveniji uhapšeni državljani BiH: Predstavljali se onlajn kao žena, pa uzimali pare

Protiv trojice mlađih državljana BiH u Marioru je okončana istraga. Oni se sumnjiče za više krivičnih djela, među kojima su razbojništva, nasilničko ponašanje i pokušaj iznude.

Kako je saopštila Policijska uprava Maribor, prošle sedmice uhapšeni su državljani BiH starosti 19, 20 i 21 godinu. Na teret im se stavlja ukupno šest krivičnih djela dva razbojništva, dvije lake tjelesne povrede, jedno nasilništvo i jedan pokušaj iznude.

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Policija je navela da je jedan od osumnjičenih i ranije bio predmet krivičnog postupka zbog sličnih djela.

Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni putem jedne internet aplikacije otvorili lažni profil predstavljajući se kao mlađa žena. Na taj način stupili su u kontakt s trojicom oštećenih, s kojima su tokom jula dogovorili sastanke na području Maribora.

Nakon susreta od njih su, uz prijetnje i fizičko nasilje, zahtijevali da u svoje ime zaključe pretplatničke ugovore za mobilne telefone veće vrijednosti. Tokom napada oduzimali su im i vrijednije lične predmete te im nanijeli lake tjelesne povrede.

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Prilikom pretresa policija je kod osumnjičenih pronašla predmete koji će biti korišteni kao dokaz u daljnjem krivičnom postupku.

Po završetku predistražnih radnji sva trojica su privedena dežurnom istražnom sudiji Okružnog suda u Mariboru. Sud je najprije odredio njihovo zadržavanje, a potom dvojici osumnjičenih izrekao mjeru pritvora.

(RadioSarajevo)