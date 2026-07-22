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Predstavnički dom usvojio budžet BiH

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 14:01

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Представнички дом усвојио буџет БиХ
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine je usvojio Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment Prijedloga budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu, poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkih institucija.

Potrebno je da ovaj prijedlog budžeta usvoji i Dom naroda.

(SRNA)

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Predstavnički dom

PD PS BiH

budžet

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