Predstavnički dom usvojio budžet BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine je usvojio Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment Prijedloga budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu, poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkih institucija.

Potrebno je da ovaj prijedlog budžeta usvoji i Dom naroda.

(SRNA)