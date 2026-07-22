Logo

Haos u Roterdamu: Dva tramvaja se sudarila, povrijeđeno 15 osoba

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 16:14

Komentari:

0
Хаос у Ротердаму: Два трамваја се сударила, повријеђено 15 особа
Foto: Printscreen/X

Dva tramvaja sudarila su se u srijedu na jednom od najpoznatijih mostova u holandskom gradu Roterdamu, pri čemu je povrijeđeno najmanje 15 osoba, saopštile su nadležne službe.

Erasmusov most, koji prelazi preko rijeke Mas, jedno je od glavnih saobraćajnih čvorišta i simbola ovog lučkog grada.

Prema snimcima nadzornih kamera, jedan tramvaj udario je u stražnji dio drugog, nakon čega su dijelovi vozila odletjeli po kolovozu. Oba tramvaja su oštećena.

Na mjesto nesreće izašao je veliki broj pripadnika hitnih službi, koji su povrijeđene evakuirali pomoću nosila i invalidskih kolica.

Most je zatvoren za sav saobraćaj u oba pravca, dok traje uviđaj i uklanjanje oštećenih vozila.

Vlasti Roterdama prvobitno su objavile da je povrijeđeno 18 osoba, ali je nacionalni emiter NOS kasnije saopštio da je broj povrijeđenih smanjen na 15 lica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tramvaj

Roterdam

Holandija

Komentari (0)

Pročitajte više

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

BiH

Vulić: Podrška budžetu zbog zaposlenih, ne podržavamo predizborni populizam

2 h

6
Цвијановић: Српске жртве заслужују истину и поштовање

Republika Srpska

Cvijanović: Srpske žrtve zaslužuju istinu i poštovanje

2 h

2
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.

BiH

Dom naroda u ponedjeljak o budžetu

2 h

0
Три свиње у тору.

Srbija

700 svinja eutanazirano zbog zaraze samo u dva sela

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp najavio rušenje mostova i elektrana

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Sve je razotkriveno: Ključni Epstinov saradnik pronađen mrtav

3 h

0
Стубови за струју.

Svijet

Grad ostao bez struje na 42 stepena

3 h

0
Руски предсједник Владимир Путин

Svijet

Putin: Spoljni pritisci ne mogu da zaustave rast ruske ekonomije

4 h

0

  • Najnovije

18

11

Nevrijeme "biblijskih razmjera": Uragan harao gradovima, desetine ljudi povrijeđene

18

07

Pao sistem za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, granični prelaz blokiran

18

00

Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

17

57

Vulić: CIK nije radio u skladu sa zakonom, neće dobiti podršku SNSD-a

17

43

Nije usvojen zahtjev da se po hitnoj proceduri raspravlja o uvođenju zajedničkog broja 112

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima