Haos u Roterdamu: Dva tramvaja se sudarila, povrijeđeno 15 osoba

Dva tramvaja sudarila su se u srijedu na jednom od najpoznatijih mostova u holandskom gradu Roterdamu, pri čemu je povrijeđeno najmanje 15 osoba, saopštile su nadležne službe.

Erasmusov most, koji prelazi preko rijeke Mas, jedno je od glavnih saobraćajnih čvorišta i simbola ovog lučkog grada.

Prema snimcima nadzornih kamera, jedan tramvaj udario je u stražnji dio drugog, nakon čega su dijelovi vozila odletjeli po kolovozu. Oba tramvaja su oštećena.

Na mjesto nesreće izašao je veliki broj pripadnika hitnih službi, koji su povrijeđene evakuirali pomoću nosila i invalidskih kolica.

Developing story - Two trams crash into each other on the Erasmus Bridge in Rotterdam: 18 injured, 2 of them seriously. https://t.co/Gbpmo9MhMf pic.twitter.com/TsiJBgrSav — Adam Scott (@chefcascottccc) July 22, 2026

Most je zatvoren za sav saobraćaj u oba pravca, dok traje uviđaj i uklanjanje oštećenih vozila.

Vlasti Roterdama prvobitno su objavile da je povrijeđeno 18 osoba, ali je nacionalni emiter NOS kasnije saopštio da je broj povrijeđenih smanjen na 15 lica.