Ministarstvo finansija: Republika Srpska odgovorno upravlja svojim finansijama

Budžet Republike Srpske je stabilan i likvidan, a Vlada Republike Srpske odgovorno upravlja svojim finansijama, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Demantujući tvrdnje predsjednika SDS-a Branka Blanuše o stanju Budžeta, iznesene u javnosti, u Ministarstvu finansija Srpske naglašavaju da se stabilnost budžeta Republike Srpske ogleda u činjenici da još od 2018. godine nije bilo kašnjenja u isplati plata, penzija, boračkog dodatka, socijalnih davanja, ni u otplati dugova.

- Budžetski prihodi kontinuirano su u rastu, što je u skladu sa zacrtanim politikama Vlade Republike Srpske dovelo do značajnog povećanja budžetskog okvira za 2026. godinu koji je pratilo povećanje plata, penzija, svih izdvajanja za boračko-invalidske kategorije u ovoj godini, a proširen je i okvir za socijalna davanja - navodi se u saopštenju.

Kako je naglašeno, o stabilnosti ekonomije Republike Srpske govori veliki investicioni ciklus i realizacija investicija vrijednih 7,4 milijarde KM i bruto domaći proizvod koji iznosi 20 milijardi KM.

Učešće investicija u BDP-u je 37 odsto, naglašava se, što demantuje današnju netačnu izjavu predsjednika Narodnog fronta Jelene Trivić o nivou investicija iznesenu na konferenciji za novinare.

- Netačne su i izjave lidera SDS-a da Budžet Republike Srpske nema prihode i da se zasniva na zaduživanju, pa mu predlažemo da provjeri u Upravi za indirektno oporezivanje koliko je sredstava prikupljeno od indirektnih poreza i koliko je Poreska uprava Srpske prikupila direktnih poreza u Republici Srpskoj, na osnovu čega će se uvjeriti u pravo stanje. Predlažemo gospodinu Blanuši da koristi relevantne podatke, jer nije dobro da jedan univerzitetski profesor koji obrazuje mlade ljude iznosi neistine i manipuliše javnošću - navode u resornom mistarstvu.

U Ministarstvu finansija ističu da opozicija već godinama prognozira bankrot Republike Srpske koji se još nije dogodio, a neće ga biti ni u budućnosti.

Vlada Republike Srpske, podsjećaju u Ministarstvu, trenutno realizuje kapitalne projekte u gotovo svim opštinama i gradovima, gradi puteve, škole, bolnice, a ulaže se i u projekte od značaja za Republiku Srpsku u cjelini, kao što je izgradnja auto-puta, razvoj energetskog sektora, među kojima je veoma važna gasifikacija.

- Sve to je gotovo nemoguće da se realizuje bez zaduživanja, ali se odluke o tome donose planski u skladu sa aktima koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Dug je daleko ispod zakonske granice i redovno se otplaćuje - ističu u Ministarstvu finansija.

Iz Ministarstva naglašavaju da je javni dug Republike Srpske 2005. godine bio 54,61 odsto BDP-a, a prema podacima o stanju 31. decembra 2025. godine javni dug Republike Srpske je 33,04 odsto BDP-a, što znači da je javni dug sada niži nego u vrijeme dok je opozicija bila u vlasti.

"Ukupan dug Republike Srpske je 2005. godine bio 58,71 odsto BDP-a. Sa stanjem 31. decembra 2025. godine ukupan dug Republike Srpske u odnosu na BDP je 37,41 odsto. Mastrihtskim ugovorom je određena gornja granica duga na nivou 60 odsto", ističu u resornom ministarstvu.

U Ministarstvu finansija naglašavaju da svim navedenim odbacuju zlonamjerne i neargumentovane tvrdnje opozicije uz ocjenu da se na ovaj način, iznošenjem neistina u medije, obmanjuju građani i sabotiraju dosadašnji napori za održanje ekonomske stabilnosti Republike Srpske koja očigledno nekom smeta.