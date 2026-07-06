U Francuskoj bjesne požari, evakuisano više od 10.000 ljudi

Autor:ATV redakcija
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U Francuskoj je sedam departmana na jugu pod crvenim stepenom uzbune zbog veoma visokog rizika od šumskih požara, dok je još 41 drugo područje pod narandžastim stepenom uzbune.
Veliki požar besni u Istočnim Pirinejima, vatra je u Trevilahu progutala najmanje 4.600 hektara i širi se veoma brzo, a ljudi iz 26 opština dobili su savet da se evakuišu, prenosi BFM.
Do sada je iz tog područja evakuisano 10.000 stanovnika, prenosi Tanjug
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