Logo

U Francuskoj bjesne požari, evakuisano više od 10.000 ljudi

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 16:42

Komentari:

0
пожар франсуцка ватрогсна кола камион ватрогасци ватра гашење 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

U Francuskoj je sedam departmana na jugu pod crvenim stepenom uzbune zbog veoma visokog rizika od šumskih požara, dok je još 41 drugo područje pod narandžastim stepenom uzbune.

Veliki požar besni u Istočnim Pirinejima, vatra je u Trevilahu progutala najmanje 4.600 hektara i širi se veoma brzo, a ljudi iz 26 opština dobili su savet da se evakuišu, prenosi BFM.

Do sada je iz tog područja evakuisano 10.000 stanovnika, prenosi Tanjug

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska požar

evakuacija

vatra

Vatrogasci

Veliki šumski požar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Акција Глобални ланац

Svijet

U velikoj akciji "Globalni lanac" uhapšeno preko 1.000 osoba

33 min

0
Минић и представници Свјетске банке за Западни Балкан

Svijet

Minić i Sjaođing Ju: Svjetska banka spremna da podrži nove projekte Vlade Srpske

37 min

0
Отказани бројни летови због ерупције Етне

Svijet

Otkazani brojni letovi zbog erupcije Etne

44 min

0
ФИФА помиловала Балогунa након црвеног картона: У причу се укључила и Бијела кућа

Svijet

FIFA pomilovala Baloguna nakon crvenog kartona: U priču se uključila i Bijela kuća

1 h

0

  • Najnovije

17

10

Centar dana, 06.07.2026.

17

09

Trampa: Mir u Ukrajini je bliži nego što se čini

17

08

Ulaganje od 70 miliona KM u Nacionalni park "Sutjeska", planirano 150 novih radnih mjesta

17

07

Vukanović potkačio Trivićku, pozvaće pristalice da podrže Blanušu

16

46

Pijani Nijemac hodao go šetalištem pa bježao od policije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima