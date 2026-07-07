Apel građanima Srpske: "Maksimalan oprez"

Građani u Republici Srpskoj pozvani su na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje zbog povećanog rizika od izbijanja požara.

Visoke temperature, suša i vjetar pogoduju nekontrolisanom širenju vatre, dok su se vatrogasci na pojedinim područjima danima borili sa vatrenom stihijom.

Požar u Trebinju trajao nekoliko dana

Hercegovina je i ovog ljeta područje sa najvećim brojem požara u Republici Srpskoj, a na području Popovog polja vatrogasci su se nekoliko dana borili sa vatrenom stihijom.

Naime, iako je lokalizovan požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, vatrogasci su ga gasili nekoliko dana.

Visoke temperature povećavaju rizik od požara

Goran Stojaković, predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novine" da je ovo period godine kada je povećan broj vatrogasnih intervencija, prenose Nezavisne novine.

"Visoke temperature i niska vlažnost stvaraju dobru podlogu za izbijanje i širenje požara na otvorenom prostoru. Nakon završetka žetve uljane repice i ječma, a sada i uoči žetve pšenice na sjeveru Republike Srpske, situacija je povoljnija i nemamo veliki broj požara na otvorenom. Međutim, u južnom dijelu Srpske, posebno u Hercegovini, stanje je drugačije i tamo već imamo aktivne požare, kako zbog visokih temperatura, tako i zbog neuređenosti infrastrukture, što potvrđuju i izvještaji sa terena", naveo je Stojaković.

On je uputio apel građanima da budu odgovorni i da se smanji svaka potreba za paljenjem poljoprivrednog i biljnog otpada na otvorenom prostoru, jer to može dovesti do širenja požara, velike materijalne štete i, što je najvažnije, ugrožavanja ljudskih života.

Policijska uprava Trebinje apeluje na građane da budu dodatno oprezni

Naime, Policijska uprava Trebinje apeluje na građane da budu dodatno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, s obzirom na to da trenutne vremenske prilike pogoduju nekontrolisanom širenju plamena.

Iz Policijske uprave Trebinje rekli su da građani treba da obrate pažnju na sve druge okolnosti koje mogu uticati na izazivanje požara i da vatru ne ostavljaju bez nadzora.

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"Vatrena stihija se širi mnogo brže nego što ljudi očekuju i često mala nepažnja izazove velike posljedice po imovinu i živote ljudi. Policijski službenici apeluju na sve vlasnike seoskih imanja da pokose oko svog posjeda i na taj način zaštite svoju imovinu", naveli su iz Policijske uprave Trebinje.

Kaurin: Spriječiti šumske požare

Blaško Kaurin, vršilac dužnosti direktora "Šuma Republike Srpske", uputio je apel stanovništvu, poljoprivrednicima i svim posjetiocima šumskih područja da u narednom periodu pokažu maksimalan stepen odgovornosti i opreza, da bi se spriječili šumski požari.

"Šume su jedan od najvažnijih prirodnih resursa Republike Srpske i njihova zaštita je zajednička obaveza svih nas. Samo jedan trenutak nepažnje može izazvati nesagledive posljedice po šumske ekosisteme, biljni i životinjski svijet, imovinu, ali i bezbjednost ljudi", istakao je Kaurin.

On je upozorio da se vatra ne pali u blizini šuma i šumskog zemljišta, da se ne ostavljaju neugašeni opušci, žar, staklo i drugi zapaljivi materijali, kao i da se prilikom čišćenja imanja, njiva i livada ne vrši nekontrolisano paljenje otpada.

"Zaposleni u šumskim gazdinstvima su u stanju pojačane pripravnosti, a 'Šume' u saradnji sa nadležnim institucijama preduzimaju sve preventivne mjere na zaštiti šuma od požara. Ipak, bez odgovornog ponašanja pojedinaca prevencija ne može biti potpuna", poručio je Kaurin.

On je pozvao građane da svaki uočeni dim, vatru ili požar u šumi i u blizini šumskih područja odmah prijave nadležnom šumskom gazdinstvu, vatrogasnoj službi ili policiji, saopšteno je iz "Šuma".

"Zaštitom šuma štitimo prirodno bogatstvo, životnu sredinu i budućnost generacija koje dolaze. Zato još jednom pozivam sve građane da budu savjesni, odgovorni i da svojim ponašanjem doprinesu očuvanju šuma Republike Srpske", zaključio je Kaurin.

Kazne od 100 do 1.000 KM

Naime, prema Zakonu o zaštiti od požara kao jedna od obaveznih mjera zaštite požara (član 18, tačka 10) zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre.

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Za fizička lica koja pale korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i nepreduzimanja svih neophodnih radnji u cilju sprečavanja širenja vatre, propisana je novčana kazna od 100 do 1.000 KM.

U Prijedoru zabranjeno paljenje vatre na otvorenom

Zbog ekstremno visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja požara, u Prijedoru je i dalje na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru.

"Zabrana se odnosi na spaljivanje, paljenje, kao i loženje vatre na otvorenom prostoru. To uključuje spaljivanje korova, biljnog otpada i drugih gorivih materijala, kao i korištenje otvorenog plamena na mjestima gd‌je postoji opasnost", navode iz Vatrogasne stanice Prijedor.