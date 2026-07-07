Obratite posebnu pažnju: Policija apeluje na sve građane

Policijska uprava Gradiška uputila je je apel građanima da tokom ljetnog perioda posebnu pažnju posvete zaštiti lične imovine, posebno tokom odsustva iz stambene jedinice.

"U cilju adekvatnije zaštite imovine savjetujemo građane da prilikom kretanja na odmor novac, zlatni nakit i druge vrijedne stvari ne ostavljaju u kući ili stanu, već u banci ili da navedeno povjere nekom od rodbine na čuvanje", poručili su iz PU Gradiška.

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Takođe, savjetuju građanima da nikad ne ostavljaju otvorene prozore ili balkonska vrata, jer izvršioci imovinskih krivičnih djela, vješto koriste takve prilike, neopaženo ulaze u stan i odnose novac i vrijedne predmete.

"Ne ostavljajte ključeve ispod otirača, u obući, saksijama za cvijeće i slično, jer potencijalni izvršioci znaju za skrivanje ključeva na tim mjestima. Takođe, bez obzira koliko kratko napuštate vozilo, nikad ne ostavljajte ključeve u njemu", kažu u policiji i dodaju:

"Savjetujemo da ne objavljujete fotografije na društvenim mrežama sa odmora, te da komšije obavijestite o odustvu i ukoliko primjete bilo kakva sumnjiva i nepoznata lica i vozila ili buku u vašem stanu, da o tome obavijeste policiju besplatnim pozivom na broj 122".

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Iz Policijske uprave Gradiška podsjećaju da je na području koje ona pokriva za šest mjeseci 2026. godine evidentirano 60 imovinskih krivičnih djela, što je više za 1.7% u odnosu na isti period 2025. godine kada je evidentirano 59 krivičnih djela protiv imovine.

"Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 41 krivično djelo, a rasvijetljeno je 38 krivičnih djela", zaključili su iz PU Gradiška.