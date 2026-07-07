Logo

Obratite posebnu pažnju: Policija apeluje na sve građane

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 07:29

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijska uprava Gradiška uputila je je apel građanima da tokom ljetnog perioda posebnu pažnju posvete zaštiti lične imovine, posebno tokom odsustva iz stambene jedinice.

"U cilju adekvatnije zaštite imovine savjetujemo građane da prilikom kretanja na odmor novac, zlatni nakit i druge vrijedne stvari ne ostavljaju u kući ili stanu, već u banci ili da navedeno povjere nekom od rodbine na čuvanje", poručili su iz PU Gradiška.

Новак Ђоковић

Tenis

Pravi gospodin: Đoković se izvinio d‌jevojci na Vimbldonu

Takođe, savjetuju građanima da nikad ne ostavljaju otvorene prozore ili balkonska vrata, jer izvršioci imovinskih krivičnih djela, vješto koriste takve prilike, neopaženo ulaze u stan i odnose novac i vrijedne predmete.

"Ne ostavljajte ključeve ispod otirača, u obući, saksijama za cvijeće i slično, jer potencijalni izvršioci znaju za skrivanje ključeva na tim mjestima. Takođe, bez obzira koliko kratko napuštate vozilo, nikad ne ostavljajte ključeve u njemu", kažu u policiji i dodaju:

"Savjetujemo da ne objavljujete fotografije na društvenim mrežama sa odmora, te da komšije obavijestite o odustvu i ukoliko primjete bilo kakva sumnjiva i nepoznata lica i vozila ili buku u vašem stanu, da o tome obavijeste policiju besplatnim pozivom na broj 122".

нож

Svijet

Muškarac iz BiH kolegu napao nožem, pa ga opljačkao

Iz Policijske uprave Gradiška podsjećaju da je na području koje ona pokriva za šest mjeseci 2026. godine evidentirano 60 imovinskih krivičnih djela, što je više za 1.7% u odnosu na isti period 2025. godine kada je evidentirano 59 krivičnih djela protiv imovine.

"Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 41 krivično djelo, a rasvijetljeno je 38 krivičnih djela", zaključili su iz PU Gradiška.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

Upozorenje

Gradiška

Komentari (0)

Više iz rubrike

Данас је Ивањдан: Ово су обичаји које треба да испоштујемо - посебно жене

Društvo

Danas je Ivanjdan: Ovo su običaji koje treba da ispoštujemo - posebno žene

1 h

0
црква молитва литургија вјера пост

Društvo

Sutra je veliki praznik Ivanjdan: Na ulazna vrata ovo mora da se okači

11 h

0
Позивом на 17166 донирате 2 КМ за лијечење мале Анастазије Кочић

Društvo

Pozivom na 17166 donirate 2 KM za liječenje male Anastazije Kočić

13 h

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Društvo

Stiže nevrijeme! Poznato koje će krajeve zahvatiti

14 h

0

  • Najnovije

08

52

FIFA brutalno odgovorila na napade UEFA-e

08

51

Hakerima otvoren put do podataka građana BiH: Veliki propust IDDEEA

08

51

Objavljena nova vremenska prognoza: Šta nas čeka u narednim danima?

08

37

Odložen Đokovićev meč na Vimbldonu, evo kada počinje

08

21

Turistički bum u Republici Srpskoj: Planinski centri bilježe rekordan rast

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima