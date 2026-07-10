Zoran pošao da obiđe malinjak, a tamo ogromna zvijer: Prizor ga šokirao

Zorana Krstića iz sela Seoce, na obroncima Kopaonika u opštini Kuršumlija, dočekalo je veliko iznenađenje kada je otišao da obiđe svoj malinjak i provjeri koliko je malina sazrelo za berbu.

U malinjaku je ugledao medvjeda koji se, čim je osjetio njegovo prisustvo, polako udaljio ka obližnjoj šumi. Susret je prošao bez ikakvih neprijatnosti, a medvjed nije pričinio nikakvu štetu u zasadu.

Zoran je čak slikao medvjeda.

Prema riječima lovaca iz ovog kraja, medvjeda nekada nije bilo na ovom području. Prvi put je jedna jedinka primijećena prije nekoliko godina.

Iako se radi o rijetkoj pojavi, prisustvo medvjeda ukazuje na to da se ova divlja životinja sve češće kreće područjima na obroncima Kopaonika. Zbog toga se mještanima savjetuje dodatni oprez prilikom ranih jutarnjih ili večernjih obilazaka imanja.

Inače, medvjed je u Srbiji zaštićena vrsta i lov na njega je zabranjen. Iako važe za opasne životinje oni se, u stvari, plaše ljudi, prenose "Topličke vesti".