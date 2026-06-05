Putin otkrio šta je konačni cilj operacije u Ukrajini

Cilj Rusije je da oslobodi cio Donbas, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je tokom plenarne sjednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu rekao da je Rusija imala pravo da prizna i Donjecku Narodnu Republiku i Lugansku Narodnu Republiku.

"Da li smo imali pravo da ih priznamo? Imali smo i jesmo. Nismo djelovali kršeći Povelju UN", naveo je Putin, govoreći o nezavisnosti i suverenitetu dvije republike.

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On je podsjetio da je od 1. aprila Lugansk u potpunosti pod kontrolom Rusije, dok je manje od 15 odsto Donjecka ostalo pod kontrolom ukrajinske vojske.

"Siguran sam da će osloboditi cijeli Donbas", naglasio je Putin, prenosi "Srna".