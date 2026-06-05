Putin otkrio šta je konačni cilj operacije u Ukrajini

Autor:ATV
Komentari:0
Cilj Rusije je da oslobodi cio Donbas, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Putin je tokom plenarne sjednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu rekao da je Rusija imala pravo da prizna i Donjecku Narodnu Republiku i Lugansku Narodnu Republiku.
"Da li smo imali pravo da ih priznamo? Imali smo i jesmo. Nismo djelovali kršeći Povelju UN", naveo je Putin, govoreći o nezavisnosti i suverenitetu dvije republike.
Region
Napadnut Dritan Abazović, nastao metež u sudnici
On je podsjetio da je od 1. aprila Lugansk u potpunosti pod kontrolom Rusije, dok je manje od 15 odsto Donjecka ostalo pod kontrolom ukrajinske vojske.
"Siguran sam da će osloboditi cijeli Donbas", naglasio je Putin, prenosi "Srna".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h1
Svijet
4 h0
Najnovije
21
18
21
11
20
54
20
51
20
46
Trenutno na programu