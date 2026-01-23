Зашто мачке "полуде" након обављене велике нужде?

Извор:
Ако дијелите дом са мачком, сценарио вам је вјероватно добро познат: ваша мачка мирно обавља своју нужду, а затим, као да је неко притиснуо дугме, излети из кутије са пијеском и почне да прави кругове по стану невјероватном брзином. Овај изненадни налет енергије често прати гласно мјаукање и потпуно проширене зјенице.
Иако дјелује као тренутак „лудила“, за овакво понашање постоје врло логични, па чак и биолошки разлози.
Главни кривац за ову појаву могао би бити вагус, нерв који се протеже кроз цијело тијело и повезан је са дигестивним системом. Код мачака (као и код људи), стимулација овог нерва током пражњења цријева може изазвати пад крвног притиска и истовремено ослобађање ендорфина. Резултат? Општи осјећај олакшања и еуфорије који мачка једноставно мора да „истрчи“.
У дивљини, мачке су и предатори и плијен. Мирис измета је јасан путоказ за веће грабљивце који би могли да их нађу. Брзо удаљавање са мјеста гдје су обавиле нужду је еволутивни механизам за преживљавање – што се брже склоне од „мирисног трага“, то су сигурније.
Мачке су познате као фрикови за хигијену. Понекад је трчање након нужде једноставно начин да се физички отресу евентуалних честица пијеска са шапа или крзна. За мачку, кутија са пијеском је „прљава зона“, а брзи бијег је повртак у зону чистоће.
Неки стручњаци вјерују да су ови спринтови заправо облик комуникације. Мачка тиме јасно ставља до знања осталим укућанима да је завршила свој посао. То је комбинација поноса, олакшања и вишка енергије која се накупила док су биле фокусиране на „задатак“.
Мали савјет за власнике: Иако је ово понашање углавном потпуно нормално, ако примијетите да мачка након изласка из пијеска показује знаке нелагоде, гребе се претјерано или ненормално гласно завија, можда би било добро да посјетите ветеринара како бисте искључили могућност инфекције или бола.
