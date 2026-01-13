Колико дуго мачке памте власника

Извор:
Памћење код мачака не заснива се само на изгледу човјека, већ и на мирисима, звуцима и осећају сигурности који им пружамо.
Мачке посједују сложен и развијен систем меморије који им омогућава да своје власнике памте мјесецима, па чак и годинама, нарочито ако је однос био стабилан, нежан и пун рутине. Супротно увреженом мишљењу, оне не заборављају људе након неколико дана или недјеља одсуства. Њихова сјећања обухватају много више од самог лица – укључују познате мирисе, гласове, свакодневне навике и простор у којем су се осјећале безбједно.
Истраживања показују да чак и три мјесеца заједничког живота могу оставити снажан траг у дугорочној меморији мачке. Многи власници сведоче да њихове мачке препознају познате мирисе и места и након дужег раздвајања. Стручњаци наглашавају да мачке које имају осјећај сигурности и устаљену рутину лакше и трајније памте своје људе.
Иако мачке не исказују приврженост на исти начин као пси, оне често реагују на повратак власника суптилним промјенама у понашању, тражењем познатих предмета, мириса или боравком на „својим“ омиљеним мјестима у дому – што јасно показује да се сјећање задржало.
Ако се питате да ли ће вас ваша мачка заборавити док сте одсутни или на путовању, ветеринари истичу да је то мало вјероватно, нарочито ако сте имали близак однос и устаљену свакодневицу.
